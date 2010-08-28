جشنواره فیلم و عکس محمدتقی بهلول برگزار می شود

مسئول برگزاری این جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر در گناباد اظهار داشت: نخستین جشنواره فیلم و عکس کشوری با محوریت عارف مجاهد شیخ محمد تقی بهلول گنابادی در گناباد برگزار می‌شود.

محسن نجات افزود: از مهم‌ترین فعالیت‌ها در زمینه همایش ملی بهلول شگفتی روزگار نشست‌های تخصصی دانشجویی، طلاب و دانش آموزی، مسابقات فرهنگی از مجموعه آثار موجود علامه بهلول، جشنواره شعر و ادب و برگزاری جشنواره سرود و نغمه‌های انقلابی با محوریت بهلول است.

وی ادامه داد: با توجه به نزدیک‌شدن زمان برگزاری همایش، نخستین جشنواره فیلم، عکس و نماهنگ به صورت کشوری با همکاری انجمن سینمای جوان دفتر گناباد اجرایی می‌شود.

وی افزود: جوائز بخش فیلم شامل بهترین فیلم داستانی (رتبه اول ،دوم و سوم)، بهترین فیلم مستند (رتبه اول ،دوم و سوم )،بهترین تحقیق فیلم (رتبه اول ،دوم و سوم )، بخش نماهنگ و جوائز بخش عکس (رتبه اول ،دوم و سوم) است.

نجات تصریح کرد: فراخوان این جشنواره ملی تا نیمه اول شهریور ماه در روزنامه‌های کثیر‌الانتشار‌، سایت‌ها است