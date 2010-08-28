طرح دریافت جایره در ازای تحویل زباله در بوشهر اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، مهندس حمید حبیبی نیاء بعد از ظهر شنبه در جمع شماری از خبرنگاران افزود: به زودی شهروندانی که با تفکیک زباله های خشک از زباله های تر آن را به مراکز مربوطه تحویل دهند از جوایز در نظر گرفته شده برخوردار خواهند شد.
وی اظهار داشت: تا سال 1390 کلیه مراکز استان ها و تا سال 1392 تمامی شهرهای کشور باید طرح تفکیک از مبدأ را اجرایی کنند.
حبیبی نیا خاطرنشان کرد: خوشبختانه شهر بوشهر تجربیات خوبی در این زمینه کسب کرده و امیدواریم که با مشارکت و همکاری شهروندان بتوانیم این طرح را به خوبی اجرا کنیم.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری بوشهر با بیان این که برای این کار مشوق هایی نیز در نظر گرفته ایم، اظهار داشت: به زودی طرح آموزشی تفکیک از مبدأ پسماندهای خشک در سطح شهر بوشهر اجرا خواهد شد.
حبیبی نیاء خواستار همکاری و مشارکت شهروندان در اجرای هر چه بهتر این طرح شد و افزود: شهروندان می بایست با تفکیک زباله های خشک از تر آن را به اشخاص مربوطه تحویل دهند.
وی ادامه داد: درصددیم که این اشخاص حداقل یک بار در هفته به تمامی محله های بوشهر رفته و زباله های خشک را از ساکنان محله های مختلف دریافت کنند.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری بوشهر همچنین از ایجاد غرفه هایی جهت تحویل زباله های خشک در سطح شهر خبر داد.
حبیبی نیاء با اشاره به وجود سطل های زباله رنگی در برخی میادین شهر اظهار داشت: این سطل ها هم اکنون به طور آزمایشی و در میادین امام (ره)، انقلاب و بهمنی قرار داده شدند.
وی در خصوص سئوالی مبنی بر این که آیا جمع آوری و تحویل این زباله ها به شهرداری برای شهروندان هزینه در بر خواهد داشت، افزود: جمع آوری این زباله ها و تحویل آن به عوامل شهرداری نه تنها هزینه ای برای شهروندان ندارد بلکه موجب تشویق آنان و گاهاً معافیت از پرداخت بهای مربوط به خدمات پسماند نیز خواهد شد.
نظر شما