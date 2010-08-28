فارس یکی از میزبانان جشنواره فیلم دفاع مقدس شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس ظهر شنبه در این رابطه در نشستی با خبرنگاران افزود: به دنبال استقبال خوب مقامات استان فارس از برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری استان پیشنهاد شد که جشنواره بین المللی فیلمهای سینمایی حوزه مقاومت، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نیز در فارس برگزار شود.

منصور طبیعی خاطرنشان کرد: استان فارس از سالهای گذشته یکی از قدیمی ترین یاورهای جشنواره فیلم فجر بوده است و جشنواره بین المللی فیلمهای سینمایی حوزه مقاومت به نوعی می تواند به ارتقای برند فعالیتهای فرهنگی و هنری استان فارس از حوزه های استانی و ملی به سطوح بین المللی کمک کند.

وی با اشاره به اینکه جشنوراه فیلم مقاومت، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در هفته دفاع مقدس برگزار خواهد شد، تاکید کرد: طی مدت اخیر سعی شده بخشی از برنامه های فرهنگی و هنری ارشاد فارس به صورت بین المللی باشد که این امر در این مدت مورد توجه و پیگیری قرار گرفته است.

در ادامه جلسه معاون امور استانهای یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نیز با اشاره به اینکه استان فارس 9 سال است که یاور و همکار برگزاری جشنواره بین المللی فیلم فجر بوده است، افزود: این امر نشان از کوله باری از تجربه در سالهای اخیر دارد.

مهدی حقیقی اضافه کرد: در سال گذشته برای اولین بار تصمیم گرفته شد که در راستای تقسیم فرصتها در سراسر کشور و استفاده مردم استانهای مختلف از برنامه ها، در 10 استان جشنواره فیلم فحر را برگزار کنیم که شامل استانهای محروم و برخوردار بود که بازتاب این کار برای معاونت سینمایی وزارت ارشاد بر این شد که چنین برنامه های مشابهی را در استانها تعریف و برگزار کند.

وی با اشاره به برگزاری یازدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم مقاومت، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، تصریح کرد: امسال این جشنواره در 29 شهریور ماه تا دوم مهر ماه با سه میدریت سازمان بسیج کشور، بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس و معاونت سینمایی وزارت ارشاد برگزار می شود.

معاون امور استانهای یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با اشاره به برگزاری برنامه در کشورهایی شامل لبنان، سوریه، ترکیه، یکی از کشرهای آمریکای لاتین و یکی از کشورهای آسیای میانه نیز بیان کرد: این جشنواره دو سالانه بود که از سال 84 به دلایلی برگزار نشده بود اما امسال مورد پیگیری قرار گرفت و در آن تمام فیلمهای طی سالهای 85 به بعد شرکت می کنند.

حقیقی با اشاره به تعداد فیلمهای شرکت کننده در این جشنواره نیز بیان کرد: برخی از آمارها شامل بخش ویدیویی داستانی 92 فیلم، 313 ثانیه ای 100 فیلم و فیلمهای خارجی 150 فیلم خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه جشنواره مذکور قرار بود در کرمان برگزار شود که به دلیل امکانات به تهران منتقل شد، افزود: در این خصوص به بهانه هشت سال دفاع مقدس این برنامه همزمان با تهران در هشت استان دیگر شامل فارس، کرمان، کرمانشاه، خراسان شمالی، سمنان، خوزستان، بوشهر و یک استان دیگر که به زودی اعلام می شود برگزار می شود.