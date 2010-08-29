نیمی از تدوین"ملاقات" سپری شد

به گزارش خبرنگار مهر، نازنین مفخم تا کنون نیمی از تدوین فیلم سه اپیزودی "ملاقات" را در استودیو اندیشه به پایان رسانده است."چسب زخم"، "ملاقات" و "ایستگاه آخر" با کارگردانی هادی مقدم‌دوست، عباس رافعی و شاپور قریب اپیزودهای فیلم "ملاقات" را تشکیل می‌دهند.

در خلاصه قصه اپیزودها آمده است: "ایستگاه آخر": زنی در تدارک مراسم کفن و دفن شوهرش است که هنوز نمرده است. "ملاقات" حکایت غسال و گورگنی است که در تلاش برای ملاقات با یکی از مسئولان هستند. ملاقات میسر نمی‌شود تا این که خود مسئول به ملاقات آنها می‌آید، اما در غسالخانه... "چسب زخم" حکایت دختر و پسر علاقمند به هم است که بهشت زهرا را بعنوان محل ملاقات انتخاب می‌کنند.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از تهیه‌کننده: عباس رافعی، کارگردانان: شاپور قریب، عباس رافعی، هادی مقدم دوست، نویسندگان: عباس رافعی، محمود خدا کریم، هادی مقدم دوست، مدیر فیلمبرداری: حسن کریمی، طراح گریم: محمد قومی، مدیر تولید: مسعود دلیری، مدیر صدابرداری: شهرام متولی‌باشی و طراح صحنه و لباس: محمدرضا میرزامحمدی.

ستاره اسکندری، احمد مهرانفر، مهدی فقیه، رامین راستاد، میثم یوسفی، جمال خلیلی، پرویز عاشورنیا، سیاوش قاسمی،هوشنگ آخوندپور، محمود خداکریم، ابراهیم جهانیان، شروین مولائی، سانیا سالاری، مهدی راشدی،علیرضا بامداد، عبدالرضا حمیدی و افسانه بایگان از بازیگران این فیلم هستند.

