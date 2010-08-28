تعامل سازمان بازرسی و رسانه ها در امور نظارتی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، اکبر غفاری ظهر شنبه در جمع اعضای تشکل های صنفی مطبوعاتی آذربایجان شرقی، تصریح کرد: رسانه ها بازوی نظارتی مهم و اصلی برای سازمان بازرسی به شمار می روند و در این راستا سازمان بر خود وظیفه می داند از تلاش های فعالان رسانه ای در جهت شفاف سازی فضای مدیریتی و اجرایی منطقه حمایت قاطعانه ای داشته باشد.

وی اضافه کرد: سازمان بازرسی و رسانه ها هدفی مشترک دارند و آن نظم و نظام بخشیدن به امورات جامعه از طریق نظارت های مستقیم و غیر مستقیم است.

غفاری با اشاره به سازوکارهای مختلف سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت و ارزیابی از فعالیت و اقدامات دستگاه های مختلف اجرایی، تصریح کرد: با وجود چنین ساز و کارهایی می توان با استفاده از ظرفیت های بسیار بالای رسانه های منطقه، در راستای اهداف عالی نظام حرکت کرد.

وی، مردمی کردن بازرسی ها از دستگاه ها، سازمان ها و ادارات را رویکرد اصلی و مهم سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد و افزود: نهادینه سازی این رویکرد بدون همکاری و تعامل نزدیک و فشرده با رسانه ها و مطبوعات امکان پذیر نیست.

غفاری ادامه داد: در صورتی که به این هدف مهم دست یابیم، به طور قطع مسئولیت پذیری و نقد پذیری در میان مدیران رواج پیدا کرد.

وی، موفق عمل کردن سازمان بازرسی را منوط به اتصال به نظارت عمومی و مردمی دانست و گفت: اگر همکاری‌های مردم و در راس آنها رسانه‌های جمعی با این سازمان میسر نشود، بسیاری از موارد تخلف نادیده گرفته شده و زمینه برای ایجاد بحران مالی و فساد اقتصادی در کشور فراهم می‌شود.

در این دیدارهر یک از اعضای خانه مطبوعات، انجمن صنفی روزنامه نگاران و مدیران مسئول آذربایجان شرقی نقطه نظرات خود را در راستای تقویت همکاری های رسانه ای و بازرسی بیان کردند.