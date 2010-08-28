کمبود نیرو مهمترین مشکل پزشکی قانونی تهران است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد شجاعی صبح امروز "شنبه" در جلسه شورای معاونان سازمان پزشکی قانونی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در مورد اصلاح چارت تشکیلاتی سازمان گفت: با تایید نهایی چارت جدید سازمان توسط دولت و اجرای آن بخش قابل توجهی از مشکلات فعلی کارکنان در زمینه حقوق و مزایا رفع می شود.

وی کمبود حقوق و مزایا را مشکل اساسی سازمان پزشکی قانونی عنوان کرد و افزود: با توجه به سختی، حساسیت و حجم بالای کار در مراکز پزشکی قانونی، نمی توان میزان پرداختی کارکنان آن را با سازمانهای دیگر مقایسه کرد؛ چرا که کار در آزمایشگاه و سالن تشریح و حتی بخش معاینات سازمان شرایط خاص خود را دارد که بی توجهی به این موضوع مانع از اجرای عدالت کاری می شود.

شجاعی با اشاره به آمار بالای مراجعات به مراکز پزشکی قانونی گفت: در کنار اقدامات صورت گرفته برای حل مشکلات، باید زمینه کاهش میزان مراجعه به پزشکی قانونی را فراهم کرد، به این معنا که انجام برخی وظایف را در بخشهایی که لطمه ای به وظایف و اهداف سازمان وارد نمی کند، برون سپاری کنیم.

