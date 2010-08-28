رد حضور نظامیان انگلیسی در یمن/ کشته و زخمی شدن 5 نظامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه اخبار الیوم، یک منبع امنیتی نزدیک به دولت یمن خبر حضور نظامیان انگلیسی در کشورش را رد کرد.

این مقام امنیتی تاکید کرد : اینکه وزارت دفاع انگلیس اعلام کرده که نظامیان این کشور درنقاط بحرانی یمن حضور دارند صحت ندارد.

شایان ذکر است که وزارت دفاع انگلیس پنجشنبه گذشته اعلام کرده بود هم اکنون سربازان انگلیسی در نقاط بحرانی برای مقابله با گروههای مسلح حضور دارند.

از سوی دیگر مقامات امنیتی یمن اعلام کردند : در کمین جدایی طلبان جنوب در منطقه الحد حد فاصل استان حج و البیضاء یک سرباز را کشته و چهار تن دیگر را مجروح شدند.

این مقام امنیتی از تشکیل کمیته حقیقت یاب در این زمینه با همکاری مقامات محلی برای دستگیری عاملان و تحویل آنها به دستگاه قضایی خبر داد.

اما جدایی طلبان جنوب یمن در واکنش به این اتهام هرگونه دخالت در این موضوع را تکذیب کرد و مقامات یمنی را به تلاش برای خدشه وارد کردن به وجهه آنها متهم کرد.