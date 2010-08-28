اداره کل ارشاد یزد در کشور اول شد

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد در این باره در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: امروز در مراسمی که با حضور وزیر ارشاد و مدیران کل ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی سراسر کشور برگزار شد، از هفت استان برتر در سال‌های 87 و 88 تجلیل شد که استان یزد به مقام نخست دست یافت.

محمود عالیشوندی با اشاره به شاخص‌های برتری استان یزد در میان سایر استان‌ ها بیان داشت: 10 شاخص برای برتری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد در سطح کشور در نظر گرفته شده بود به همین دلیل استان یزد توانست رتبه نخست سال 88 را از آن خود کند.

وی، برگزاری جشنواره خوشنویسی، برپایی دار قالی در ایام عید نوروز برای مشارکت توریست‌ها در بافت آن، تکریم ارباب رجوع، کانونهای فرهنگی هنری مساجد، بزرگداشت و نکوداشت مفاخری همچون مهدی آذریزدی، مشارکت در راه اندازی تالار فرهنگ و اتمام پروژه سینمایی تک، برگزاری جشنواره بین ‌المللی خط نگاره سلام، ابتکارات و پیشنهادات خلاقانه، برگزاری هفته هنر یزد در تهران از ملاکهای برتری اداره ارشاد استان یزد در سطح کشور بوده است.

عالیشوندی با بیان اینکه کارهای فرهنگی و هنری را در استان یزد با قوت بیشتری ادامه خواهیم داد، افزود: برتری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد شایسته مردم این دیار است و امیدواریم همه مسئولان بتوانند در راه ارتقا فرهنگ و دیار این مرز و بوم تلاش کنند و سطح تلاشهای اداره ارشاد استان یزد نیز افزایش یابد.