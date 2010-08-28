دستور استاندار کردستان برای ساخت جایگاه سی ان جی در سنندج

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، به دنبال انتشار گزارش خبری مهر در تاریخ سوم شهریور ماه سال جاری در خصوص صف های طولانی در مقابل جایگاه های سی ان جی در استان کردستان به ویژه شهر سنندج، استاندار کردستان دستور داد تا به اندازه نیاز جایگاه جدید در این شهر احداث شود.

در گزارش خبرگزاری مهر که با تیتر "پاسکاری دلیل تشکیل صفهای طولانی در جایگاه های گاز کردستان" منتشر شد، ضمن بررسی این موضوع، دلایل اصلی صف های طولانی در مقابل جایگاه های سنندج از مسئولان مربوطه سئوال شده بود که مسئولان هم دلیل عمده آن را کمبود جایگاه های عرضه سوخت اعلام کرده بودند.

به دنبال انتشار این گزارش، طی جلسه ای با حضور استاندار کردستان، معاون امور عمرانی وی و جمعی از مسئولان دستگاه ها و سازمانهای مربوطه مقرر شد که شمار جایگاه های سی ان جی در سنندج افزایش یابد و استاندار کردستان دستگاه های مسئول را موظف کرد که طی مدت زمان مشخصی این برنامه را عملیاتی نمایند.

انعکاس این موضوع حتی به جلسه شورای اداری استان کردستان در پنجشنبه هفته گذشته نیز کشیده شد و استاندار کردستان در این جلسه از مدیران استان به ویژه رئیس سازمان مسکن و شهرسازی خواست که زمین مورد نیاز برای انجام این مهم را در اختیار شهرداری و شرکت پخش فرآورده های نفتی استان قرار دهد و این شرکت نیز به سرعت نسبت به احداث و بهره برداری از جایگاه های جدید اقدام نماید.

طی دو هفته گذشته و با توجه به کمبود جایگاه های عرضه گاز در استان کردستان و به ویژه شهر سنندج، مردم این شهر شاهد صف های طولانی در مقابل جایگاه ها بوده و این موضوع بدون توجه مسئولان ادامه داشت که با انتشار این گزارش در خبرگزاری مهر امید می رود هر چه سریعتر این مشکل برطرف شود.