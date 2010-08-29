همایش ملی مدیریت شهری در ساری برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی حجازی شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری شهرداری ساری از برگزاری همایش ملی مدیریت شهری و مدیریت عملکرد پاییز امسال خبر داد و گفت: مدیریت شهری به زبان ساده تمامی مراحل پیاده سازی مدیریت در کالبد و اجتماع شهری است که این همایش به شناسایی و شکل گیری روند و نظام مناسب مدیریت عملکرد در سطح مدیریت شهری خواهد پرداخت.

وی مدیریت شهری و عملکرد را عامل مهمی در توسعه انسانی پایدار در شهر دانست و اظهار داشت: این همایش که با همکاری جهاد دانشگاهی و سازمان فاوا و روابط عمومی شهرداری ساری برگزار خواهد شد درصدد است تا با ارائه راهکارهای علمی و کاربردی چگونگی بهره گیری از مدیریت عملکرد را در مدیریت شهری نشان داده و ویژگی ها و معیارهای مطلوب سیستم مدیریت شهری را ارائه کند.

وی مشارکت و تعامل را از مهم ترین مفاهیم محوری در بحث مدیریت شهری دانست و خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه مدیریت شهری می کوشد تا بین نهادهای عمومی، خصوصی و مدنی، رقابت و توازن ایجاد کند.

حجازی خدمات ارائه شده شهرداری در دوره سوم شواری اسلامی شهر را کم نظیر عنوان کرد و افزود: خوشبختانه شهرداری مرکز استان توانسته در سه سال گذشته با تعامل مناسب بین شورای اسلامی شهر در دوره سوم و شهروندان فهیم ساروی ضمن افزایش بودجه ی شهرداری از 160 میلیارد ریال در سال 86 به 840 میلیارد ریال در سال جاری پروژه های زیربنایی را در این شهر اجرا که برخی از آنها در حال بهره برداری و برخی نیز در دست اقدام است.

شهر ساری مرکز مازندران 350 هزار نفر جمعیت دارد.