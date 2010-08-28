به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عنایت با بیان این مطلب افزود: من از کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا سئوال می کنم آیا داوران و کمک داوران عمانی، سنگاپوری و سوری می توانند چنین بازی هایی را قضاوت کنند؟ آیا حق مظفری زاده نبود که در رقابتهای جام ملتهای آسیا سوت بزند؟ بسیاری از کارشناسان داوری در آسیا از عدم انتخاب مظفری زاده متعجب شدند در حالی که او و کمک هایش دیشب در یک دیدار حساس و 80 هزار نفری، نمره بالایی گرفت.

عنایت درباره حساسیت های دیدار استقلال و سپاهان گفت: بازی دیشب استقلال و سپاهان یکی از حساس ترین بازی های چند فصل اخیر لیگ برتر بود. به این دلیل که امیرقلعه نویی سرمربی سابق استقلال روی نیمکت سپاهان نشسته بود و چند بازیکن فصل پیش استقلال نیز در ترکیب سپاهان بودند. کمیته داوران هم برای این بازی تیم داوری خوبی را انتخاب کرد تا این بازی که نزدیک به 80 هزارنفر تماشگر داشت و دارای کش و قوس ها و حساسیت های قابل پیش بینی بود را قضاوت کنند.

وی افزود: بازی آنقدرحساس و متشنج بود که صحنه های ناب و حساسی را به دنبال داشت. حتی در لحظاتی بازی به سمت متشنج شدن پیش می رفت که مظفری زاده به خوبی بازی را کنترل کرد و در 98 دقیقه ای که بازی را قضاوت کرد، به موقع و با آرامش اخطار داد و باعث شده بود بازیکنان به داور احترام بگذارند . او تماس چشمی خوبی با کمک هایش داشت و درکل بازی را به خوبی کنترل کرد.

عنایت در ادامه گفت: در بازی جمعه شب صحنه های گل سوم سپاهان، چهارم استقلال و همچنین در دو صحنه سپاهانی ها اعتقاد داشتند توپ ازخط دروازه عبورکرده است. درصحنه گل سوم سپاهان، استقلالی ها عقیده داشتند که محمدی شارژ شده است. درصحنه گل چهارم استقلال، برخی گفتند که هم رحمتی شارژ شده و هم گل استقلال آفساید بوده است . اما با توجه به بازبینی فیلم بازی، تصمیم تیم داوری درتمام این صحنه ها درست بود و گل سوم سپاهان بدون هیچ خطایی روی محمدی به ثمر رسید و این درحالی بود که گل چهارم استقلال هم بدون هیچ خطایی بر روی رحمتی وارد دروازه سپاهان شد و توپی که به برهانی رسید، پس از برخورد مدافع درشرایط غیر آفساید به مهاجم استقلال رسید و او توپ را درحالت نامتعادل به پای بازیکن سپاهان کوبید و گل چهارم استقلال به ثمر رسید.

رئیس کمیته داوران با اشاره به صحنه ای که سپاهانی ها اعتقاد داشتند توپ از روی خط دروازه استقلال رد شده است، گفت: ذکر دو نکته لازم به نظر می رسد؛ اول اینکه 32 دوربین در بازیهای سطح اول جهان یک مسابقه را پوشش می دهند و دو دوربین از این 32 دوربین روی خط دروازه ها قرار می گیرد تا درچنین مواقعی تصمیم داور و کمکش ارزیابی شود.

وی یادآور شد: در رقابتهای لیگ برتر چنین امکانی وجود ندارد. اما آنچه که ازتصاویر تلویزیونی و تکرار صحنه های آهسته مشخص بود همه توپ از خط رد نشده بود و طبق قانون حتی اگریک میلیمتر از توپ ازخط 10 تا 12 سانتی متری دروازه رد نشده باشد، توپ گل محسوب نمی شود. در صحنه مشابه درنیمه اول، محمدی توپ را درحالی کنترل کرد که بدنش در داخل دروازه و توپ خارج از دروازه قرار داشت. اگرچه با توجه به شرایط مطمئن ترین شخص درباره این صحنه خود رضا سخندان کمک داور بازی است که از همه به صحنه مسلط تر بود.