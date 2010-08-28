شهرکهای صنعتی مازندران به "راه" دسترسی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم گوهردهی بعد از ظهر شنبه در جلسه بررسی مشکلات شهرک صنعتی سنگتاب قائم شهر گفت: شهرکها و نواحی صنعتی استان با هزار و 800 هکتار وسعت و میانگین 60 هکتار مساحت با محدودیتهایی مواجه اند که از جمله مشکلات شهرکها و نواحی راه دسترسی و برخی امکانات زیربنایی است.

وی خاطرنشان کرد: شرایط جغرافیایی منطقه به گونه ای بوده که محدودیتهای زیادی برای شهرکها و نواحی استان ایجاد شده است و واحدهای صنعتی نیز بالتبع دارای مشکلاتی هستند.

وی اظهار داشت: ناحیه صنعتی سنگتاب از قدیمیترین نواحی صنعتی در استان مارندران بوده و در مقطعی که برای احداث این ناحیه مکان یابی گردید دارای مشکلات زیست محیطی بود که بحمداله پس از رفع این مشکل ظرف یکسال امکانات اولیه آن فراهم شد و واحدهای صنعتی در آن مستقر شدند.

گوهردهی با اشاره به اینکه بحث احداث پل و ساخت دیواره رودخانه به منظور عدم پیشروی آب در این ناحیه صنعتی از آغاز شکل گیری واحدهای صنعتی وجود داشته اظهار داشت: با توجه به اینکه این ناحیه به نسبت نواحی صنعتی استان از امکانات خوبی برخوردار است حل مشکل جاده و پل می تواند به پیشرفت چشمگیر این ناحیه صنعتی کمک شایانی کند.

