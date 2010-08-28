۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۷:۰۲

شهرکهای صنعتی مازندران به "راه" دسترسی ندارند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران مشکل اساسی شهرکهای صنعتی استان را نبود راه دسترسی برای این شهرکها دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم گوهردهی بعد از ظهر شنبه در جلسه بررسی مشکلات شهرک صنعتی سنگتاب قائم شهر گفت: شهرکها و نواحی صنعتی استان با هزار و 800 هکتار وسعت و میانگین 60 هکتار مساحت با محدودیتهایی مواجه اند که از جمله مشکلات شهرکها و نواحی راه دسترسی و برخی امکانات زیربنایی است.

وی خاطرنشان کرد: شرایط جغرافیایی منطقه به گونه ای بوده که محدودیتهای زیادی برای شهرکها و نواحی استان ایجاد شده است و واحدهای صنعتی نیز بالتبع دارای مشکلاتی هستند.

وی اظهار داشت: ناحیه صنعتی سنگتاب از قدیمیترین نواحی صنعتی در استان مارندران بوده و در مقطعی که برای احداث این ناحیه مکان یابی گردید دارای مشکلات زیست محیطی بود که بحمداله پس از رفع این مشکل ظرف یکسال امکانات اولیه آن فراهم شد و واحدهای صنعتی در آن مستقر شدند.

گوهردهی با اشاره به اینکه بحث احداث پل و ساخت دیواره رودخانه به منظور عدم پیشروی آب در این ناحیه صنعتی از آغاز شکل گیری واحدهای صنعتی وجود داشته اظهار داشت: با توجه به اینکه این ناحیه به نسبت نواحی صنعتی استان از امکانات خوبی برخوردار است حل مشکل جاده و پل می تواند به پیشرفت چشمگیر این ناحیه صنعتی کمک شایانی کند.
 

کد مطلب 1141940

