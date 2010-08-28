بیشتر بانوان گلستانی دغدغه اشتغال دارند

به گزارش خبرنگار مهر درگرگان، مهری مهدوی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: مسائل مربوط به اشتغال بانوان رسیدگی ویژه می شود و طرحهای خوبی در این حوزه در دست اجراست.

وی با بیان اینکه عضو کارگروه اشتغال استانداری است، اظهار داشت: در این کارگروه مسائل بانوان بصورت ویژه مورد توجه است و از مسائل مردان جدا نمی شود.

وی خاطرنشان کرد: مسائل مربوط به بانوان استان به گونه ای که به عنوان اولویت دوم رسیدگی شود، نیست و همراه با مسائل مردان مورد توجه قرار می گیرد.

مهدوی بیان داشت: طرحهای خوب و مثمر ثمر در استان قطعا مورد پذیرش آنها هست و هر کمکی از ما خواستند ما کمک کردیم.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گلستان بیان داشت: برخی از دغدغه های بانوان نیز مباحث فرهنگی و اجتماعی است که مورد رسیدگی قرار می گیرد.

وی یادآورشد: همچنین مسائل مربوط به آسیب های اجتماعی نیز از سوی یک گروه تخصصی در استان رسیدگی و بررسی می شود.

وی عنوان کرد: دفتر آموزش و پژوهش استانداری طرحهای مرتبط با دفاتر را اعتبار می دهد و قبول مسئولیت می کند که از آنها حمایت کند.

وی افزود:هدف کلی ما تحکیم بنیان خانواده و ارتقا سطح فرهنگی زنان است و در همین راستا پژوهشهایی که به ما بتواند کمک کند در تدوین و تبیین برنامه های ما مورد حمایت قرار می گیرند.

نیمی از جمعیت یک میلیون و 650 هزار نفری گلستان را بانوان تشکیل می دهند.





