ساماندهی گلزار شهدا با جدیت بیشتری در لرستان پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، امیر حمزه حقی آبی ظهر شنبه در جلسه ساماندهی گلزار شهدای استان لرستان با اشاره به حضور حماسی و پور شور جوانان لرستان در دوران هشت سال دفاع مقدس و انقلاب اسلامی اظهار داشت: رشادت، پایمردی و از خود گذشتگی جوانان لرستان در عملیات ها به رزمندگان روحیه می داد.

وی با بیان اینکه امروز سربلندی و امنیت مردم کشورمان حاصل خون شهدا است خاطر نشان کرد: شهدا با ریختن خونشان پایه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش مستحکم تر کردند.

معاون عمرانی استانداری لرستان با تاکید بر ساماندهی گلزار شهدا استان، عنوان کرد: باید کار ساماندهی گلزار شهدا با جدیت در شهرها و روستاههای لرستان در دستور کار قرار گیرد.

حفی آبی با بیان اینکه دستگاههای اجرایی مربوطه باید در زمینه ساماندهی گلزار شهدا در شهرها و روستاها تلاش بیشتری داشته باشند، بیان داشت: دستگاههای اجرایی باید هر چه زودتر پیگیری این امر را در دستور کار خود قرار دهند.

رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان نیز در ادامه این جلسه در سخنانی با اشاره به تعداد گلزار شهدای استان که ساماندهی شده اند یادآور شد: در حال حاضر از 569 گلزار شهدای استان لرستان تنها 151 گلزار ساماندهی شده است.

محمد رضا رجایی با بیان اینکه در حال حاضر ساماندهی تعداد 37 گلزار شهدای دیگر نیز در حال اجرا است، خاطر نشان کرد: 381 گلزار شهدا در لرستان نیز در نوبت ساماندهی قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون از تعداد شش هزار و 247 مزار شهید در استان تعداد دو هزار و 330 مزار ساماندهی شده است، عنوان کرد: تعداد دو هزار و 198 مزار دیگر نیز در حال ساماندهی می باشند.

رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان بیان داشت: تعداد یک هزار و 719 مزار دیگر نیز در نوبت ساماندهی قرار دارند.

به گزارش مهر در پایان این جلسه مقرر شد اعتبار مورد نیاز برای ساماندهی تعداد 346 گلزار شهدا در روستاههای لرستان و همچنین یک هزار و 471 مزار شهید از محل منابع دهیاری های کشور تامین شود.

همچنین در این جلسه مقرر شد فاز دوم ساماندهی گلزار شهدای مرکزی خرم آباد با 190 مزار شهید تا هفته دفاع مقدس به بهره برداری برسد و گلزار مرکزی شهدای شهرستان الیگودرز نیز به پیمانکار واگذار شود.