کره جنوبی برای ترکیه نیروگاه اتمی می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه حریت چاپ ترکیه، منابع نزدیک به گفتگوها روز جمعه اعلام کردند که کره جنوبی نیروگاهی هسته ای را در "سیناپ" در سواحل دریای سیاه با هزینه 10 میلیارد دلار برای ترکیه احداث خواهد کرد.

این منابع با اشاره به گفتگوهای این هفته دو طرف می گویند: ترکیه و کره جنوبی در حال برنامه ریزی هستند تا در میانه ماه نوامبر وارد یکی از مهمترین مراحل فرایند ساخت نیروگاه اتمی در شمال ترکیه به ارزش 10 میلیارد دلار بشوند.

منابع مطلع همچنین با مثبت شمردن گفتگوهای این هفته می گویند: هدف دو کشور امضای یک توافق بین دولتی طی نشست گروه 20 در سئول است که در میانه ماه نوامبر برگزار خواهد شد.

گفتنی است روسیه پیشتر توافقی را با ترکیه برای ساخت نخستین نیروگاه این کشور به امضا رسانده است.