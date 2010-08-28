  1. سیاست
  2. سایر
۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۹:۰۱

با هزینه 10 میلیارد دلار ؛

کره جنوبی برای ترکیه نیروگاه اتمی می سازد

کره جنوبی برای ترکیه نیروگاه اتمی می سازد

کره جنوبی اعلام کرد که این کشور درصدد ساخت نیروگاه هسته ای برای ترکیه است و توافق نهایی در این زمینه در ماه نوامبر انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه حریت چاپ ترکیه، منابع نزدیک به گفتگوها روز جمعه اعلام کردند که کره جنوبی نیروگاهی هسته ای را در "سیناپ" در سواحل دریای سیاه با هزینه 10 میلیارد دلار برای ترکیه احداث خواهد کرد.

این منابع با اشاره به گفتگوهای این هفته دو طرف می گویند: ترکیه و کره جنوبی در حال برنامه ریزی هستند تا در میانه ماه نوامبر وارد یکی از مهمترین مراحل فرایند ساخت نیروگاه اتمی در شمال ترکیه به ارزش 10 میلیارد دلار بشوند.

منابع مطلع همچنین با مثبت شمردن گفتگوهای این هفته می گویند: هدف دو کشور امضای یک توافق بین دولتی طی نشست گروه 20 در سئول است که در میانه ماه نوامبر برگزار خواهد شد.

گفتنی است روسیه پیشتر توافقی را با ترکیه برای ساخت نخستین نیروگاه این کشور به امضا رسانده است.

کد مطلب 1141956

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها