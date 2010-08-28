افتتاح 50 پروژه عمرانی در دانشگاه های پیام نور کشور

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، محمود رضا کی‌منش بعد از ظهر شنبه در مراسم بهره برداری از دانشگاه پیام نور واحد قهاوند از توابع استان همدان با بیان اینکه خیران منشأ کار عملیاتی دانشگاه پیام نور هستند، گفت: تعداد پروژه های افتتاح شده در این مدت، معادل سه سال گذشته است.

کی منش با اشاره به اینکه دانشگاه پیام نور دارای 26 شعبه بین‌المللی است که بیش از 50 هزار دانشجو در این مراکز مشغول به تحصیل هستند، اظهار داشت: دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی‌ارشد نسبت به دانشگاه‌های دولتی رتبه دوم را در بسیاری از رشته‌ها کسب کرده است.

وی با تاکید بر اینکه نظام آموزشی دانشگاه پیام نور براساس آزمون ‌محوری است و با بالاترین کیفیت و کمترین هزینه ارائه خدمات آموزشی می‌دهد، افزود: در سال تحصیلی جدید300 هزار دانشجو به دانشگاههای پیام نور کشور راه می یابند.

لازم به ذکر است: دانشگاه پیام نور واحد قهاوند با ظرفیت پذیرش 350 دانشجو برای سال جدید در قالب هشت رشته فیزیک روانشناسی، مدیریت دولتی، حسابداری، مدیریت بازرگانی، الهیات، حقوق و کشاورزی در این آیین به بهره برداری رسید.