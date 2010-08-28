نرخ رشد علمی ایران 11 برابر نرخ جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، مهدی ایرانمنش بعد از ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه ملایر اظهار داشت: شتاب توسعه علمی کشور وصف نشدنی است و بدون شک نیروی محرکه این شتاب، در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور رقم می خورد .

وی با اشاره به اینکه پیشرفت ها، دستاوردها و افتخارات علمی کشور در شرایط کنونی زبانزد خاص و عام است، افزود: نقش مدیریت دانشگاه ها در رشد و توسعه علمی کشور پر رنگ است و روسای دانشگاه ها چرخ حرکت علمی را در کشور هدایت می کنند .

ایرانمنش افزود: دانشگاه کارخانه انسان سازی است و کسی که در راس آن قرار می گیرد باید طوری عمل کند که خروجی دانشگاه، انسان باشد.

وی تاکید کرد: مسئولان دانشگاه باید علاوه بر تخصص، به سلاح علم و ایمان مجهز شوند چراکه اگر کسی هدفی غیر از این داشته باشد به مقصد نخواهد رسید.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به این که پیشرفت‌های امروز ایران و رشد علمی دانشجویان و دانشمندان ما زبانزد دنیاست، افزود: تحقیقات نقش مهمی در دانشگاه‌ها دارند.

رئیس سابق دانشگاه ملایر نیز گفت: دانشگاه ملایر در سال 84 دارای هفت رشته بوده که این رقم امروز به 34 رشته رسیده که از این تعداد هفت رشته در مقطع کارشناسی‌ارشد است.

حسن زمانیان اضافه کرد: در سال 84 تعداد دانشجویان این دانشگاه 500 نفر بوده که این رقم در حال حاضر سه هزار نفر است و در اول مهر ماه به چهار هزار نفر می‌رسد.

در پایان این مراسم بهمن امانی به عنوان رئیس دانشگاه ملایر معرفی و از زحمات حسن زمانیان تقدیر شد.