ساخت خودروی ویژه "آسه آن" در مالزی توسط شرکت پژو

به گزارش خبرنگار مهر در کوالالامپور، سایت خبری "آسیا ان لاین" امروز شنبه اعلام کرد این خودرو که برای نیاز داخلی کشورهای" آ سه آن" طراحی و ساخته خواهد شد در سال 2012 به بهره برداری خواهد رسید.



مراحل اولیه طراحی بدنه این خودرو که در گروه خودروهای کوچک دسته بندی خواهد شد به پایان رسیده است.



تا کنون خودروهای طراحی شده کشورهای آسه آن شامل خودروی "وایوس" ساخت شرکت تویوتا و خودروی " سی تی" ساخت شرکت هوندا بوده است.



انتظار می رود ساخت این خودروی جدید در کارخانه خودرو سازی شرکت نازا انجام شود که در منطقه "کداح" در شمال غربی مالزی واقع شده است.



10 کشور عضو آسه آن شامل فیلیپین، اندونزی، سنگاپور، برونیی دارالسلام، مالزی، ویتنام، تایلند، میانمار، کامبوج ولائوس می باشند.

