مشکلات مردم باید با بهبود روشهای کاری برطرف شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، اسماعیل نجار عصر شنبه در همایش تجلیل از کارکنان استانداری کرمان اظهار داشت: خدمت به مردم مهمترین هدف هر فردی است که در دستگاههای دولتی مشغول به فعالیت می باشد.

استاندار کرمان ادامه داد: نباید مردم را برای حل مشکلات به دستگاههای مختلف ارجاء دهیم بلکه باید با اصلاح و بهبود روشهای کاری در جهت رفع مشکلات حرکت کنیم.

وی از کارمندان خواست مسئولیت پذیر باشند و در راستای حل مشکلات مسئولیتی خود تلاش کنند.

نجار با تاکید بر تکریم ارباب رجوع گفت: باید با صبر مشکلات مردم را بشنویم و در راستای کمک به آنها در چارچوب مسئولیت کم فروشی نکنیم و اگر نمی توانیم کاری نیز انجام دهیم قول ندهیم.

وی از کارمندان استانداری کرمان خواست در همه زمینه های الگوی مناسبی برای دیگران باشند و بر برپایی نماز، افزایش بصیرت و سطح معنویت و توجه به ارزشهای اسلامی و حجاب و عفاف کوشا باشند.

نجار همچنین تاکید کرد: فضاهای اداری باید از متملقین و چاپلوسان پاک شود و با اصلاح محیط اداری در راستای توانمند سازی بیشتر افراد جامعه حرکت کنیم.

استاندار کرمان با اشاره به اهمیت خلاقیت در محیطهای کاری و افزایش بیشتر از امکانات موجود در راستای خدمت رسانی گفت: با استفاده از اندیشه نو و خلاق می توان کارهای بزرگی را در جهت خدمت به جامعه انجام داد.