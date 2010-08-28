مشکلات مردم باید با بهبود روشهای کاری برطرف شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، اسماعیل نجار عصر شنبه در همایش تجلیل از کارکنان استانداری کرمان اظهار داشت: خدمت به مردم مهمترین هدف هر فردی است که در دستگاههای دولتی مشغول به فعالیت می باشد.
استاندار کرمان ادامه داد: نباید مردم را برای حل مشکلات به دستگاههای مختلف ارجاء دهیم بلکه باید با اصلاح و بهبود روشهای کاری در جهت رفع مشکلات حرکت کنیم.
وی از کارمندان خواست مسئولیت پذیر باشند و در راستای حل مشکلات مسئولیتی خود تلاش کنند.
نجار با تاکید بر تکریم ارباب رجوع گفت: باید با صبر مشکلات مردم را بشنویم و در راستای کمک به آنها در چارچوب مسئولیت کم فروشی نکنیم و اگر نمی توانیم کاری نیز انجام دهیم قول ندهیم.
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