سران فلسطینی خواستار میانجیگری ماهاتیر محمد در مذاکرات سازش شدند

به گزارش خبرنگار مهر، "عبدالعزیز عبدالرحیم" با بیان این مطلب خاطرنشان کرد که ضمن دیداری با ماهاتیر محمد نامه‌ درخواست رهبران تشکیلات خودگردان را به او تحویل داده است.

ماهاتیر محمد پیشتر در دفاع از مردم مظلوم فلسطین خواهان کمک به مردم غزه تا به زانو دراوردن رژیم اسرائیل شده بود. وی همچنین خواستار تلاش بیشتر جامعه جهانی برای یافتن راهکارهای جدید برای کمک به فلسطینیان تحت محاصره در غزه شده است.

خاطرنشان می شود که حدود دو هفته پیش یک کاروان 67 نفره مالزیایی شامل 35 پزشک از راه مصر وارد غزه شده و به امدادرسانی به ساکنان این ناحیه تحت محاصره رژیم صهیونیستی پرداختند.