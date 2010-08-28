جدال برادران میلی باند بر سر رهبری حزب کارگر

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اتریشی "دی پرسه" در مطلبی در این باره نوشت: "دیوید" و "اد" میلی باند هر دو سرسختانه برای رسیدن به رهبری حزب کارگر مبارزه می کنند. هر دوی آنها زمانی برای تونی بلر و گوردون براون نخست وزیران سابق انگلیس کار می کردند.

هر چقدر زمان تصمیم گیری درباره انتخاب رهبری این حزب نزدیکتر می شود مبارزات این دو برادر نیز سخت تر می شود. دیوید میلی باند 45 ساله وزیر امور خارجه سابق انگلیس و برادر بزرگتر اد میلی باند 40 ساله، که اخیرا وزیر انرژی در این کشور بود به برادر کوچکتر خود این انتقاد را وارد می کند که ساده لوح می باشد و وی را برای رهبری حزب کارگر مناسب نمی بیند.

"اد" نیز این انتقاد برادر بزرگتر خود را رد کرده و به رفتار بد وی انتقاد وارد می کند. مبارزات این دو برادر بر سر این مقام به اعتبار هر دوی این دو در دنیای سیاست آسیب وارد کرده است.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب با تاکید بر اینکه برادران میلی باند هر دو برای تونی بلر و گوردون براون کار کرده اند نوشت: اما این تنها دیوید بوده که تا امروز به حزب کارگر پایبند بوده است. حتی وی هنوز از جنگ عراق حمایت می کند.

نویسنده در ادامه درراستای اختلاف نظرهای برادران میلی باند اظهار داشت: دیوید چند روز پیش در گفتگو با "فاینشنال تایمز" از اهمیت طبقه متوسط جامعه برای حزب کارگر سخن گفت این در حالی است که اد بر خلاف آن اعتقاد دارد که حزب کارگر به این دلیل در انتخابات شکست خورد که حمایت طبقه مرفه جامعه را به بازی گرفت.