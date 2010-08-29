افزایش تولید نفت از میادین مشترک با عمان، عربستان و امارات

محمود زیرکچیان زاده در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت طرح توسعه میادین مشترک نفتی با عربستان در خلیج فارس، گفت: با توجه به برنامه وزارت نفت مبنی بر تسریع در توسعه میادین مشترک نفت و گاز تاکنون منابع مالی طرح توسعه میدان مشترک نفتی اسفندیار نهایی شده است.

مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره ایران از اختصاص 400 میلیون یورو منابع مالی از محل صندوق انرژی (فاند انرژی) به طرح توسعه میدان اسفندیار خبر داد و افزود: با تامین منابع مالی به زودی مناقصه‌هایی برای انتخاب پیمانکاران این پروژه آغاز می شود.

وی با اشاره به هدف گذاری برای توسعه میدان فروزان در 2 فاز، تصریح کرد: بر اساس برنامه تعیین شده، قرار است در فاز اول 10 هزار بشکه و در فاز دوم توسعه 20 هزار بشکه نفت خام از این میدان مشترک نفتی برداشت شود.

این مقام مسئول با تاکید بر انجام همزمان حفاری چاههای این میدان مشترک نفتی با ارزیابی مخزن خلیج فارس، در خصوص آخرین وضعیت توسعه میدان نفتی فروزان توضیح داد: در حال حاضر عملیات نوسازی و بازسازی تاسیسات فراساحلی این میدان در خلیج فارس در حال انجام است.

زیرکچیان زاده با اشاره به واگذاری بخش دوم توسعه این میدان نفتی به شرکت پتروایران، تبیین کرد: در مرحله ، ساخت و نصب خطوط لوله و جکتها در سایت خرمشهر در حال انجام است.

به گزارش مهر، هدف از طرح توسعه میدان نفتی مشترک فروزان افزایش تولید روزانه نفت به 65 هزار بشکه، کاهش میزان آب در نفت به مقدار 5 درصد حجم، ارسال گازهای همراه به جزیره خارک از طریق 100 کیلومتر خط لوله 24 اینچ به میزان 258 میلیون فوت مکعب در روز است.

طرح توسعه این میدان مشترک نفتی شامل طراحی پایه، طراحی تفضیلی و دو بخش ساخت، نصب و راه اندازی تاسیسات دریایی و نیز ایجاد خطوط لوله است.

تاکنون مطالعات بالادستی و لرزه نگاری به منظور ارزیابی ظرفیت میادین، حفر 2 چاه ارزیابی و 16 حلقه چاه افقی جدید به همراه باز حفاری 7 حلقه چاه افقی موجود، طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی یک سکوی جدید با تجهیزات جداسازی آب، خط لوله دریایی به طول 100 کیلومتر از سکو به جزیره خارک، خطوط لوله درون میدانی فرآیندهای نفتی، فرآوری گاز و یک سکوی جدید مسکونی بعنوان محورها کار اصلی توسعه این طرح نفتی انجام شده است.

افزایش 30 هزار بشکه‌ای تولید از سه میدان مشترک نفتی

زیرکچیان زاده در ادامه با بیان اینکه تولید نفت خام از سه میدان سلمان (مشترک با امارات)، فروزان (مشترک با عربستان) و هنگام (مشترک با عمان) تا پایان سالجاری افزایش می یابد، تاکید کرد: در مجموع تولید نفت از این میادین 20 درصد افزایش می یابد.

به گفته مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره در حال حاضر با راه اندازی فاز اول توسعه میدان هنگام روزانه بیش از 10 هزار بشکه نفت خام از این میدان مشترک برداشت می شود.

وی با اعلام اینکه با حفاری چاههای جدید تولید نفت از این میدان مشترک نفتی به 20 هزار بشکه در روز می رسد، بیان کرد: تولید نفت از میادین سلمان و فروزان هم تا سقف 10 هزار بشکه در روز افزایش می یابد.

به گزارش مهر، پیش بینی می شود طرح توسعه میدان مشترک نفتی سلمان با هدف افزایش تولید روزانه نفت از این میدان به 50 هزار بشکه و تولید گاز به 500 میلیون فوت مکعب گاز تا اسفند ماه امسال به بهره برداری برسد.