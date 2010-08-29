شروط 4 گانه وزارت نفت برای تداوم خصوصی سازی

محسن خجسته مهر در گفتگو با مهر با بیان اینکه در دولت دهم روند واگذاری سهام شرکتهای مختلف نفت، گاز و پتروشیمی در قالبهای جدیدی انجام می گیرد، گفت: یکی از شروط واگذاری بخشهای مختلف عرضه سهام شرکتهای نفتی براساس زنجیره ارزش خواهد بود.

معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت ، واگذاری مجموعه‌های مختلف نفتی براساس زنجیره ارزش را عاملی برای حفظ کارایی بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: پیش بینی شده واگذاری مجموعه ها در قالب رد دیون سامان دهی شود.

وی با بیان اینکه بر این اساس سهام 2 تا 3 واحد پتروشیمی، گازی و یا نفتی به طور کامل در قالب رد دیون واگذار خواهد شد، اظهار داشت: از این رو سهام برخی از زیر مجموعه های صنعت نفت با توجه به ضرورت سرمایه گذاری در آینده حفظ و پس از سرمایه گذاری واگذار می شود.

این مقام مسئول همچنین از مذاکره با وزارت امور اقتصاد و دارایی برای اعمال یکسری تغییرات ساختاری و تفکیک وظایف در برخی از شرکتهای تابع سیاستهای اصل 44 خبر داد و افزود: سهام این مجموعه ها باید پس از اعمال تغییرات ساختاری واگذار شود.

خجسته مهر با اشاره به مطالبات برخی از مجموعه ها از وزارت نفت ، تبیین کرد: وزارت نفت در قبال این واحدها یکسری تعهداتی دارد که این تعهدات و مطالبات باید در نحوه واگذاریها لحاظ شود.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه رویکرد وزارت نفت در خصوصی سازی بر مبنای تعامل است، ادامه داد: باید با بستر سازی مناسب ، امکان واگذاری سهام شرکتهای مختلف با کمترین خسارت به بخش خصوصی انجام شود.

به گفته وی افزایش بهره وری، ایجاد فضای رقابتی، کاهش تصدی گری دولت و حضور بخش خصوصی توانمند از دیگر مسائلی است که باید در خصوصی سازی صنعت نفت مورد توجه قرار گیرد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود 53 درصد واگذاریهای کشور در قالب سیاستهای اصل 44 قانون اساسی متعلق به صنعت نفت است، تاکید کرد: از این رو برآوردها نشان می دهد که تاکنون 18 میلیارد دلار مجموعه نفت، گاز و پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار شده است.

آخرین وضعیت خصوصی سازی شرکت ملی گاز

به گزارش مهر، خجسته مهر در مورد واگذاری سهام شرکت ملی گاز ایران توضیح داد: برخی از وظایف و فعالیتهای شرکت ملی گاز ایران نباید مشمول واگذاری باشد.

وی با تاکید بر اینکه بخش عمده ای از 44 شرکت زیر مجموعه گاز همچون شرکتهای گاز استانی، پالایشگاهها و برخی از شرکتهای خدماتی گاز قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند، بیان کرد: اما امکان واگذاری شبکه ملی گاز با توجه به وظایف حاکمیتی آن به بخش خصوصی وجود ندارد.

در همین حال، روز گذشته جواد اوجی در خصوص آخرین وضعیت خصوصی سازی شرکت ملی گاز ایران گفته بود: در حال حاضر مراحل بازنگری و کارشناسی مجدد واگذاری سهام شرکت ملی گاز ایران توسط سازمان خصوصی سازی در حال انجام است.

معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه سازمان خصوصی سازی برای واگذاری سهام پتروشیمی‌ها و پالایشگاه های نفت به جمع‌بندی رسیده است، گفته بود: پیش بینی می‌کنیم تا 2 ماه آینده نحوه واگذاری سهام شرکت ملی گاز تعیین تکلیف شود.