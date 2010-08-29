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۷ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۰۳

یدیعوت آحارونوت مدعی شد:

کشف 190 موشک ضدهوایی و ضدتانک در صحرای سینا

کشف 190 موشک ضدهوایی و ضدتانک در صحرای سینا

یک روزنامه صهیونیستی به نقل از مقامهای مصری مدعی کشف دو انبار مهمات در بخشهای شمالی و مرکزی صحرای سینا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونوت، نیروهای امنیتی مصر یک انبار مخفی مهمات را که حاوی 100 موشک ضدهوایی بود در شمال شبه جزیره سینا کشف کردند.

مقامهای مصری همچنین از کشف و ضبط 90 موشک ضدهوایی و ضدتانک در انبار مخفی دیگری در نزدیکی بخش مرکزی صحرای سینا خبر دادند.
 
اوایل ماه جاری میلادی شلیک 5 موشک از صحرای سینا شهرهای بندری عقبه اردن و ایلات را در سرزمینهای اشغالی لرزاند. در این حادثه همچنین یک شهروند اردنی کشته و 5 تن دیگر مجروح شدند.
 
دولت مصر در ابتدا شلیک این موشکها از صحرای سینا را تکذیب کرد، اما پس از تاکید نهادهای اطلاعاتی اردن و رژیم صهیونیستی ناچار به تایید این موضوع شد.
 
در پی این حمله تل آویو و قاهره کوشیدند حماس را مسئول آن معرفی کنند، اما رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین با رد این مطلب هر گونه دخالت در این حمله را تکذیب کردند.
کد مطلب 1142028

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