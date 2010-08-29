سازشگر اسیر شیطان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "اسماعیل هنیه" گفت: گفتگوهای سازش فاقد هرگونه مشروعیت ملی و مردمی است.

نخست وزیر منتخب مردم فلسطین افزود: خانواده شهدا و جانبازان فلسطینی به کسی اجازه نمی دهند درباره حق بازگشت و دیگر حقوق مسلم ملی فلسطینیان به مذاکره بنشیند.

هنیه خاطرنشان کرد: خانواده شهدا فرزندان شان را به خاطر آرمانهای فلسطین فدا کرده اند نه به خاطر سازشگری که اسیر شیطان است و همواره حول محور آمریکا می چرخد.

وی تاکید کرد: سازشگر همیشه به ارزشهای انسانی و ملی، خانواده شهدا و جانبازان پشت کرده هم اکنون می خواهد بر سر میز خفت بار مذاکره بنشیند.

هنیه در ادامه افزود: مردم فلسطین اجازه عقب نشینی از حقوق ملی را به سازشگران نمی دهد. فلسطین سرزمین اسلامی است و احدی حق ندارد بر سر وجبی از آن مذاکره کند.

وی ضمن تبریک به مردم فلسطین به خاطر پایداری و تحمل مشکلات گفت: در برابر اقدامات اشغالگران ساکت نمی نشینیم. باید دادگاه جنایت جنگی علیه سران رژیم صهیونیستی تشکیل شود و با اقدامات این رژیم مقابله شود.