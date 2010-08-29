نبرد پر هزینه مایکروسافت برای شکست اپل

به گزارش خبرگزاری مهر، مایکروسافت با سرعت در حال تکمیل ویندوز موبایل7 است، سکوی تلفن هوشمندی که می تواند با آی فن، اندروید و بلک بری رقابت کند. با این حال هنوز اطلاعاتی مانند قیمت، زمان ارائه و توانایی های این سیستم نامشخص باقی مانده است. تنها یک مورد آشکار است، رونمایی از آن میلیاردها دلار هزینه در بر خواهد داشت.

مایکروسافت برای اطمینان از پیروزی اش در این میدان تصمیم به قربانی کردن تلفن همراه هوشمند خود گرفت و نشان داد نبردی جدی را برای بقا در کارزار بازار تلفنهای هوشمند آغاز کرده است. به نظر می رسد آغاز چنین نبردی هزینه های گزافی برای غول تکنولوژی جهان در بر داشته باشد، هزینه ای بالاتر از چندین میلیارد دلار.

"جاناتان گلدبرگ" تحلیلگر بانک "Deutsche" معتقد است مایکروسافت تنها برای بازاریابی 400 میلیون دلار هزینه خواهد کرد و هزینه های کلی این شرکت با احتساب هزینه های تولید در حدود یک میلیارد دلار خواهد بود. با این حال تحلیلگر دیگری به نام "مری جو فولی" معتقد است یک میلیارد دلار با توجه به درآمد 62.5 میلیارد دلاری سال 2010 و ناتوانی رو به رشد این شرکت در پاسخ دادن به رقبایی مانند آی-فن و آندروید برای بازگشت مایکروسافت به این بازار هزینه بسیار ناچیزی برای خرج کردن است.

شاید تا چند سال پیش یک میلیارد دلار در جهان وایرلس مبلغی هنگفت به شمار می رفت، اما اکنون این مبلغ سوزنی در یک انبار کاه است. برای درک بهتر اینکه یک میلیارد دلار هزینه در جهان وایرلس چه مفهومی می تواند داشته باشد، دیدن چند نمونه جالب توجه خواهد بود:

1.2 میلیارد دلار: این مبلغ مقدار پولی است که شرکت HP برای به دست آوردن شرکت پالم پرداخت کرد، شرکت تولید کننده تلفنهای همراه پر هیاهویی که سیستمهای عامل و تلفنهای همراهش اکنون در بازار موجودند.

1.5 میلیارد دلار: برآوردی محافظه کارانه از مقدار فروش 8.4 میلیون گوشی آی-فن از ماه آوریل تا ماه ژوئن سال جاری توسط شرکت اپل.

8 میلیارد دلار: برآورد تقریبی درآمد ناشی از فروش 61.6 میلیون تلفن هوشمند در سرتاسر جهان طی سه ماه آوریل تا ژوئن که توسط شرکت گارتنر محاسبه شده است.

13 میلیارد دلار: میزان کل هزینه های شرکت مایکروسافت برای تمامی شاخه های فعالیت شرکت در سال 2009.

15 میلیارد دلار: میزان درآمد شرکت RIM، تولید کننده یکی از پرفروشترین تلفنهای هوشمند در آمریکا، از فروش تلفنهای بلک بری در سرتاسر جهان طی سال مالی 2010، سود این مبلغ برای شرکت RIM 2.48 میلیارد دلار بوده است.

40 میلیارد دلار: تخمین عادلانه ای از میزان کل درآمد ناشی از فروش تلفنهای هوشمند در سال جاری که بر اساس قیمتها و میزان فروش کنونی محاسبه شده است.

250 میلیارد دلار: میزان درآمد ناشی از فروش خدمات وایرلس اطلاعات در سال 2014 که توسط شرکت iSuppli برآورد شده است.

و در نهایت یک میلیارد دلار: حدسی بسیار محافظه کارانه درباره مقدار ضرری که مایکروسافت با ساخت و سپس نابودی تلفن نه چندان هوشمند Kin پرداخت کرد. به گفته "فولی" مایکروسافت تنها 240 میلیون دلار هزینه را صرف حذف نام این محصول از پرونده تولیداتش کرده است.

بر اساس گزارش ان بی سی، با توجه به این اعداد و ارقام نمی توان انتظار داشت این شرکت برای بازگشتی پر قدرت به بازار تلفنهای هوشمند بتواند با یک میلیارد دلار کاری از پیش ببرد. در واقع چنین رقابتی برای مایکروسافت بسیار گران تمام خواهد شد و یک میلیارد دلار را تنها می توان یک آغاز خوب برای حضور در یک رقابت جهانی نامید.