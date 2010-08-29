افتتاح 75 طرح سامانه آبیاری نوین در استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین شنبه شب در مراسمی با حضور سید رحیم سجادی معاون آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی، صفری رئیس سازمان جهاد کشاور زی استان و جمعی از مسئولان استانی بهره برداری از 75 طرح آبیاری تحت فشار بطور همزمان در مناطق مختلف استان قزوین آغاز شد.

این طرحها شامل چهار طرح آبیاری نوین در آبیک، دو طرح در البرز، هفت طرح در شهرستان بوئین زهرا، 28 طرح در تاکستان و 34 طرح در قزوین است که با افتتاح و راه اندازی آنها چهار میلیون و 16 هزار متر مکعب در مصرف آب کشاورزی صرفه جویی خواهد شد.

برای راه اندازی طرحهای یاد شده 31 میلیارد و 181 میلیون ریال هزینه شده و 742 هکتار از اراضی کشاورزی تحت پوشش آبیاری مدرن قرار گرفت و زمینه اشتغال 124 نفر در استان فراهم شد.

همچنین با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی بهره برداری از استخر دو منظوره در روستا جمال آباد از توابع شهرستان البرز اقتتاح شد و به بهره برداری رسید.

این استخر دو منظوره با 500 میلیون ریال اعتبار ساخته شده که با رها سازی 30 هزار قطعه بچه ماهی پیش بینی می شود سالانه 12 تن ماهی در آن تولید شود.

در هفته دولت 147 طرح جهاد کشاورزی با 350 میلیارد ریال اعتبار در استان قزوین افتتاح می شود.

