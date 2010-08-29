به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جودو محمد جمالی، جواد محجوب و محمدرضا رودکی سه جودوکار کشورمان را پس اخذ روادید جهت شرکت در کمپ تمرینی المپیک به کشور فرانسه اعزام می کند. این کمپ از سوی فدراسیون جهانی در فرانسه برای رشد و پیشرفت جوانان مستعد زیر22 سال تدارک دیده شده است.

براساس تصمیم فدراسیون جهانی کشورها می‌توانند تنها دو جودوکار را به این کمپ تمرینی اعزام کنند. فدراسیون جودو پس از رایزنی با فدراسیون جهانی موفق به اخذ مجوز حضور3 جودوکار در این کمپ شد. جودوکاران دعوت شده به این کمپ با هزینه فدراسیون جهانی و در زمان های مختلف تا المپیک2012 لندن در این کمپ حضور خواهند داشت.

در کنار جمالی و محجوب که با توجه به شرایط سنی و انجام رقابتهای در خور توجه در تورنمنت های بین المللی انتخاب شده اند، محمدرضا رودکی با آنکه در ایران حریف تمرینی ندارد برای حضور در این برنامه به فدراسیون جهانی معرفی شده اند.

جودوکاران حاضر در این کمپ بر اساس تصمیم فدراسیون های مطبوع می توانند در رقابتهای قاره ای، بین المللی و مسابقات گزینشی المپیک شرکت کنند. به احتمال فراوان این سه نفر قبل از بازیهای آسیایی یک دوره تمرینی را در این کمپ پشت سر خواهند گذاشت.