نداشتن تمام کننده در فولاد مرا شکنجه می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، مجید جلالی شنبه شب در کنفرانس خبری پس از پایان بازی با پرسپولیس تهران که به تساوی دو تیم منجر شد، اظهار داشت: اساس کار تیم فولاد راضی کننده بود و این تیم در این مدت نشان داده تیم با برنامه و تاکتیکی است.

وی افزود: با مشاهده بازی های اخیر فولاد به آینده این تیم بیشتر امیدوار می شوم و به نظر می رسد فولاد در این فصل حرفهای بیشتری برای گفتن دارد و برای حریفان خود، تیم دست و پا بسته ای نیست.



جلالی تاکید کرد: در این بازی فوق العاده عالی ظاهر شدیم ولی مثل بازی های قبلی توپ های ما بر اثر بی دقتی مهاجمان به گل تبدیل نشد، این موضوع یکی از مشکلات فولاد در این فصل است که در صورت حل آن می توانیم به رده های بالای جدول نگاه کنیم.



سرمربی فولاد خوزستان ادامه داد: تیم تا جلوی دروازه خوب پیشروی می کند اما بعد از آن به مشکل بر می خورد که این موضوع به نداشتن یک تمام کننده تمام عیار برمی گردد و این مسئله به شدت مرا شکنجه می دهد چرا که اگر چنین مهره ای در ترکیب فولاد وجود داشت امروز ما وضعیت مناسبی در جدول رده بندی داشتیم.



جلالی به بازی با پرسپولیس تهران نیز اشاره کرد و گفت: تیم مقابل ما در این بازی به اوت دستی و ضربات ایستگاهی دل خوش کرده بود و حرف چندانی برای گفتن نداشت و ما هم با شناخت خوبی که از این تیم داشتیم تمام رده های نفوذ آنها را بستیم.

وی با اشاه به اینکه فولاد به خوبی بسته شده است، افزود: هر کس تیم داری کرده می داند فولاد به شکلی مناسب بسته شده است و شاکله خوبی دارد.



جلالی به تعطیلی چند روزه لیگ اشاره کرد وگفت: برنامه اردویی خاصی برای این تعطیلی دو هفته ای نداریم ولی از فردا دو روز به بازیکنان استراحت می دهیم و بعد از آن تمرینات تیم آغاز می شود و سعی می کنیم در این مدت مشکل گلزنی تیم را به خوبی حل کنیم تا در ادامه رقابتها با قدرت بیشتری به مصاف حریفان برویم.

دیدار دو تیم فولاد خوزستان و پرسپولیس تهران شنبه شب در اهواز با نتیجه یک بر یک به پایان رسید و قرمز پوشان پایتخت با این نتیجه بار دیگر صدر جدول رده بندی لیگ برتر را به ذوب آهن اصفهان سپردند.



گلهای این دیدار را محمد نوری در دقیقه 36 برای پرسپولیس و امید خورج در دقیقه 4+45 برای فولاد وارد دروازه کردند.



پرسپولیس با این تساوی با 16 امتیاز و هم امتیاز با ذوب آهن به رده دوم سقوط کرد. فولاد نیز با 9 امتیاز در رده هشتم جدول رده بندی لیگ برتر قرار گرفت.



سعید حلافی، شیث رضایی و سپهر حیدری از پرسپولیس و کریم شاهوردی و آرش افشین از فولاد خوزستان از داور این دیدار کارت زرد دریافت کردند.