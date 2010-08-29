به گزارش خبرنگار مهر، مدتی قبل اردونشینان کاراته به دلیل مشکلات تغذیه دچار مسمومیت غذایی شده بودند، در حالیکه این مشکل مدتهاست برطرف شده، پنجشنبه شب گذشته یک عضو باسابقه تیم ملی در زمان ورود به سالن مسابقات انتخابی، دچار سرگیجه و سردرد شد.

مازیار الهامی که وضعیت نامطلوب خود را به اطلاع اعضای کادر فنی رسانده و خواستار تعویق رقابتهای انتخابی خود شده بود، به دلیل موافقت نشدن با درخواستش با همان وضعیت در مسابقات شرکت کرد. وی بعد از پایان مسابقات به درمانگاه مجموعه ورزشی آزادی مراجعه کرد و با بهبودی نسبی راهی خوابگاه شد.

مشکل الهامی نیمه های شب حادتر شده و از سوی پزشک کشیک درمانگاه آزادی درخواست اعزام به بیمارستان برای وی شد و در نهایت هم به بیمارستان لقمان تهران منتقل و تحت مداوا قرار گرفت.

شهاب سلطانی سرمربی تیم ملی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: من دیدم که یکی از نفرات تیم ملی دچار ناراحتی شده و از همین رو راهی بیمارستان شد. ولی اینکه این مشکل او از بابت مسمومیت گازی بوده یا خیر را نمی دانم.

وی ادامه داد: از میان سایر نفرات کسی برای بیان این مشکل به ما مراجعه نکرد، در همان زمان نه تنها اعضای کادر فنی که نفرات دیگری هم در سالن حضور داشتند و اگر قرار به مسمومیت گازی بود باید ما هم مسموم می شدیم.

از سوی دیگر دکتر لشگری پزشک تیم ملی کاراته که موضوع مسمومیت گازی را نه تائید می کند و نه رد، در این رابطه به مهر گفت: من قطعا نمی توانم بگویم این مسمومیت تنفسی بوده است چرا که آزمایشاتی که در بیمارستان از الهامی گرفته شده تائید می کند که این موضوع درست نیست.

وی ادامه داد: در بیمارستان آزمایشات خونی apj گرفته شده که در آن میزان گازهای آلوده در خون اندازه گیری می شود که در مورد الهامی این موضوع صدق نمی کند، ولی ورزشکاران چون فعالیت بیشتری دارند و در حال تمرین و مسابقه در سالن هستند بیشتر مستعد مسمومیت آلودگی تنفسی هستند.

لشگری با بیان اینکه الهامی به موقع به بیمارستان اعزام شد ادامه داد: بیمارستان لقمان مرکز درمان مسمومیت است و اگر چنین مشکلی برای الهامی وجود داشت بدون شک در گزارش پزشک معالج او بیان می شد. ولی گویا همان شب برای برخی دیگر از ورزشکاران هم چنین مشکلی پیش آمده که خفیف تر بود و فقط در مورد الهامی حاد شد. در کل من فکر می کنم بد نیست اگر این موضوع پیگیری شود تا خدای ناکرده نشت گاز در سالن نباشد.

اما الهامی که عصر جمعه از بیمارستان مرخص شد به خبرنگار مهر گفت: من فکر می کنم در رقابتهای انتخابی عدالت رعایت نشد ، چرا که من حالت طبیعی نداشتم و نتوانستم از تمام توان خود بهره ببرم. این موضوع را نیز به یکی از اعضای کمیته فنی در همان زمان اعلام کردم. امیدوارم مسئولان توجه کرده و رقابتهای انتخابی مرا تکرار کند.