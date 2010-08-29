گرمای هوا مانع نتیجه گیری پرسپولیس شد/ گل فولاد شانسی بود

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، علی دایی شنبه شب در کنفرانس خبری پس از پایان بازی با فولاد خوزستان که به تساوی دو تیم منجر شد، اظهار داشت: بازی را خوب آغاز کردیم و حتی جلوتر از حریف به گل برتری دست یافتیم اما متاسفانه موفق به حفظ برتری خود تا پایان بازی نشدیم.

وی افزود: فولاد در این بازی تنها به شوتهای از راه دور و ضربات ایستگاهی دل خوش کرده بود در حالیکه تیم ما یک بازی با برنامه را از خود به نمایش گذاشت.



سرمربی قرمز پوشان تهران اشتباه داوری در به ثمر رسیدن گل فولاد را بی تاثیر ندانست و گفت: خطایی که منجر به گل تساوی فولاد در این دیدار شد روی اشتباه داور به دست آمد و داور در این صحنه به اشتباه در سوت خود دمید ضمن اینکه همین گل با خوش شانسی فولادی ها وارد دروازه ما شد چرا که توپ از زیر پای مدافع ما رها شد.



دایی با اشاره به اینکه در این دیدار از حریف خود بهتر بودیم، گفت: بدشانسی ما را اسیر خود کرده بود به گونه ای که چهار موقعیت ما به راحتی از دست رفت تا ما برنده این بازی نباشیم.



سرمربی پرسپولیس اظهار داشت: این تساوی مبارک فولاد باشد اما اگر هوا تا این اندازه گرم و طاقت فرسا نبود بی شک ما نتیجه بهتری به دست می آوردیم ولی متاسفانه هر دو بازی در برابر تیم های خوزستانی در گرمترین روزهای سال در این استان انجام شد.



دایی عنوان کرد: در نیمه اول شکوری مدافع ما عملکرد خوبی نداشت اما در نیمه دوم با تذکراتی که به وی دادم به خوبی نقش خود را ایفا کرد و موفق شد از نفوذهای علی حمودی در جناح راست فولاد جلوگیری کند.



وی با اشاره به اینکه در این فصل از اعتماد کردن به جوانان ضرر نکرده است ، گفت: آنها در این فصل نتیجه اعتماد مرا به خوبی داده اند و در این بازی هم سعید حلافی به خوبی بازی کرد.



سرمربی پوسپولیس به تعطیلی دو هفته ای لیگ برتر اشاره کرد و گفت: در این مدت یک اردوی چهار روزه در شهر مشهد برگزار می کنیم و در این مدت دو بازی تدارکاتی با تیم های مشهدی برگزار می کنیم.



دیدار دو تیم فولاد خوزستان و پرسپولیس تهران شنبه شب در اهواز با نتیجه یک بر یک به پایان رسید و قرمز پوشان پایتخت با این نتیجه بار دیگر صدر جدول رده بندی لیگ برتر را به ذوب آهن اصفهان سپردند.



گل های این دیدار را محمد نوری در دقیقه 36 برای پرسپولیس و امید خورج در دقیقه 4+45 برای فولاد وارد دروازه کردند.



پرسپولیس با این تساوی با 16 امتیاز و هم امتیاز با ذوب آهن به رده دوم سقوط کرد. فولاد نیز با 9 امتیاز در رده هشتم جدول رده بندی لیگ برتر قرار گرفت.



سعید حلافی، شیث رضایی و سپهر حیدری از پرسپولیس و کریم شاهوردی و آرش افشین از فولاد خوزستان از داور این دیدار کارت زرد دریافت کردند.