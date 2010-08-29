به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضابیگی شامگاه شنبه در مراسم بهرهبرداری از کارخانه تولید فولاد آتشین ناب تبریز بر حمایت از بخش خصوصی در امر سرمایهگذاری و تولید در استان تاکید کرد.
استاندار آذربایجان شرقی گفت: آنچه که امروز در جریان افتتاح فاز اول کارخانه تولید فولاد آتشین ناب تبریز رخ میدهد، افزوده شدن بر ظرفیت تولید فولاد و میلگرد در استان، اشتغال و کارآفرینی است.
وی اظهار داشت: بنا به گزارش سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی این کارخانه 50 هزار تن فولاد تولید خواهد کرد که موضوعی مهم و قابل توجه است.
بیگی با اشاره به موضع تحریمهای اقتصادی و صنعتی علیه جمهوری اسلامی اظهار داشت: با وجود تمام این مسائل و مشکلات اقتصادی که در جای جای جهان در جریان است، جمهوری اسلامی قادر است تا در بازارهای جهانی حضور موفق داشته باشد.
استاندار آذربایجان شرقی با تقدیر از حضور گسترده سرمایهگذاران بخش خصوصی در امر تولید و کارآفرینی در کشور اظهار داشت: کارهای بزرگ بخش خصوصی در کشور نماد کارآفرینی و توکل به خداوند و اعتقاد به مسئله مهم «ما میتوانیم» است.
وی اظهار داشت: انسانهای تلاشگری که در این راه و در راستای تعالی اقتصادی کشور عمر و سرمایه خود را به کار بستهاند و با هزاران امید در این سنگر حضور یافتهاند تا تولید و اشتغال در کشور رشد یابد.
استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر حمایت از بخش خصوصی در امر سرمایهگذاری و تولید بیان کرد: حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی در دستور کار مسئولان قرار دارد و توجه خاصی برای مسئله صورت گرفته است.
اشتغال 2500 نفر در کارخانه فولاد آتشین ناب تبریز فراهم میشود
علیرضا فرامرزی، مدیر عامل کارخانه فولاد آتشین ناب تبریز نیز در این مراسم گفت: با افتتاح چهار فاز این کارخانه اشتغال مستقیم و غیر مستقیم دو هزار و 500 نفر در کارخانه فولاد آتشین ناب تبریز فراهم میشود.
وی با اشاره به آغاز به کار فاز اول این کارخانه همزمان با هفته دولت در تبریز اظهار داشت: فاز اول این کارخانه در زمینی به مساحت دو هکتار، با سرمایه 20 میلیارد ریال و با تولید سالانه 20 هزار تن فولاد و میلگرد امروز به بهرهبرداری رسید.
مدیر عامل کارخانه فولاد آتشین ناب تبریز گفت: در فاز اول بهرهبرداری از این کارخانه 70 نفر مشغول به کار شدهاند که این ظرفیت با توجه به ظرفیتهای موجود سریعاً قابل افزایش است.
وی اظهار داشت: این کارخانه با سرمایهگذاری بخش خصوصی و با حمایتهای گسترده دولت و مسئولان استان در طرح توسعه قرار میگیرد و در چهار فاز به بهرهبرداری میرسد.
وی تاکید کرد: با بهرهبرداری از هر چهار فاز این کارخانه در زمینی به مساحت 10 هکتار پیشبینی میشود نیازهای اولیه صنایع ماشینسازی و صنایع بزرگ به پلیت، آهن اسفنجی و شمش آهن فراهم شود که این نیازها در حال حاضر از کشورهای آسیای میانه و اروپا تامین میشود و با بهرهبرداری از هر چهار فاز این کارخانه میتوانیم این نیازها را در داخل کشور تامین کنیم.
مدیر عامل کارخانه فولاد آتشین ناب تبریز با اشاره به افق روشن تولید فولاد در استان خاطرنشان کرد: تولید و راهاندازی خط ذوب و ریختهگری چدن و تولید سالانه یک میلیون تن فرآوردههای فولادی در این کارخانه از اهدافی است که با اتکا به توان و دانش داخلی و استفاده از نیروهای بومی جوان ممکن است و در اهداف بلند مدت کارخانه پیشبینی شده است.
