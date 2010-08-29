رشد 15 درصدی مازاد درآمد استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، محمد علی قاسمی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهار داشت: در آمد مصوب استانی در سال جاری 174 میلیارد تومان است که در چهار ماهه اول سال جاری درآمد مصوب استان 54 میلیارد تومان است که درآمد وصولی به 58 میلیارد تومان بالغ شده است.

وی درآمد مالیاتی مصوب سال 89 استان را 157 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: میزان وصولی مالیات استان در چهار ماهه امسال 67 میلیارد و500 میلیون تومان و مازاد درآمد مالیاتی استان هم در همین مدت 15 میلیارد تومان است.

58 میلیارد تومان اعتبار جاری / 78 میلیارد تومان اعتبار عمرانی

قاسمی در ادامه میزان اعتبارات هزینه ای( جاری ) استان در سال جاری را 58 میلیارد تومان ذکر کرد و اظهار داشت: این اعتبارات نسبت به سال گذشته 28 درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان قزوین تصریح کرد: اعتبارات عمرانی امسال استان قزوین هم 78 میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل 32 درصد رشد داشته است.

رتبه 28 استان قزوین در میزان اعتبارات

وی اعتبارات عمرانی استان را ناکافی دانست و با اشاره به رتبه 28 استان در دریافت اعتبارات خاطرنشان کرد: متاسفانه میزان اعتبارات اختصاص یافته به استان با توجه به نیاز و حجم فعالیتها کافی نیست که امیدواریم با اصلاح بودجه و تلاش مسئولان و نمایندگان استان این کمبود تا حدی جبران شود.

قاسمی اعتبارات مصوب تملک دارایی سرمایه ای استان قزوین را در سال 88 حدود 64 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این میزان با مبالغ اصلاحی در سال قبل به 75 میلیارد تومان رسید.

به گفته قاسمی اعتبارات هزینه ای (جاری) سال گذشته استان هم 45 میلیارد تومان بود که اعتبارات نهایی 57 میلیارد و 27 میلیون تومان شد که هر چند با کسری 12 میلیارد تومانی روبرو شد اما این اعتبارات نسبت به مدت مشابه سال قبل شش

درصد رشد داشت.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان خاطر نشان کرد: پرداختی خزانه در این بخش بابت اعتبارات عمرانی 66 میلیارد و500 میلیون تومان و درآمد مصوب استان هم در سال گذشته 142 میلیارد تومان بود.

این مقام مسئول در ادامه این نشست خبری میزان وصولی در سال 88 را 186 میلیارد تومان عنوان و تصریح کرد: میزان مازاد درآمد استان در سال 88 بیش از 45 میلیارد تومان بود که 20 میلیارد تومان آن به استان برگشت داده شد.

وی اضافه کرد: در آمد مالیاتی مصوب استان در سال 88 بیش از 127 میلیارد تومان بود که بیش از 89 درصد درآمدهای استان را تشکیل می دهد و 11 درصد بقیه را دستگاههای اجرایی تامین می کنند.

قاسمی درآمد وصولی مالیاتی سال قبل را هم 173 میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: 45 میلیارد تومان مازاد درآمد استان در سال گذشته از سهم مالیات تامین شده بود.

دریافت سهام عدالت توسط بیش از 595 هزار نفر در استان قزوین

رئیس سازمان امور اقتصادی استان در خصوص توزیع سهام عدالت یادآورشد: تاکنون 595 هزار و 971 نفر در استان سهام عدالت خود را دریافت کرده اند.



وی از کسب عنوان دستگاه برتر در ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در استان خبر داد و گفت: این سازمان در طرح تکریم ارباب رجوع، مناسب سازی فضای اداری، کاهش انرژی و آماده سازی بستر توزیع سهام عدالت عملکرد مطلوبی داشت

که مورد تشویق قرار گرفت.

وی از راه اندازی مرکز خدمات سرمایه گذاری ، چاپ سه جلد کتاب اقتصادی، اجرای طرحهای مطالعاتی و پژوهشی در بخش صنعت و اقتصاد، تهیه برنامه استراتژی صنعت استان و بروشورهای اطلاع رسانی در طرح تحول و برگزاری همایشهای مختلف به عنوان فعالیتهای اقتصادی مهم این سازمان یاد کرد.

قزوین/ رتبه دوم جذب سرمایه گذاری خارجی

قاسمی اظهار داشت: از لحاظ جذب سرمایه گذاری خارجی در استان با 51 مورد در رتبه دوم کشور قرار داریم که تا پایان سال 88 میزان سرمایه گذاری خارجی در استان به 382 میلیون و 723 هزار دلار بالغ شده است.

قاسمی سهم استان قزوین یه لحاظ تعداد طرح خارجی نسبت به کشور را 9 درصد دانست.