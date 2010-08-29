کارگروه مشترک تسریع انتقال آب ارس به تبریز تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، فرخ مسجدی معاون برنامه ریزی استانداری آذریایجان شرقی شامگاه شنبه در این جلسه با اشاره به اهمیت حیاتی و استراتژیک انتقال آب ارس به تبریز گفت: باید با انجام اقدامات کارشناسی ، زمینه های مشارکت حداکثری کشاورزان و سرمایه گذاران در پیشبرد طرح انتقال آب ارس بررسی و عملیاتی شود.

وی با اشاره به اینکه این طرح به لحاظ آبرسانی به منطقه تبریز، مرند و شبستر، از طرحهای مهم و بزرگ منطقه است افزود : این طرح در صورت اجرایی شدن می تواند علاوه برتامین آب شرب تبریز و صنعت منطقه، بخش کشاورزی را متحول سازد.

مسجدی انتقال آب رودخانه ارس به منطقه را از آرزوهای دیرینه مدیران دولت نهم و دهم دانست و افزود : امیدواریم این طرح تا پایان دولت دهم عملی گردید تا بتوانیم مردم استان و منطقه را با بهره برداری از این طرح عظیم شادمان سازیم.

معاون برنامه ریزی استانداری با تأکید بر نهایی شدن انطباق محل اراضی ملی، زراعی وباغی با مسیر انتقال آب ارس تا یکماه آینده افزود: تشکیل کار گروه مشترک اعم از کارشناسان سازمان جهادکشاورزی استان، سازمان آب منطقه ای و مشاورین این طرح جهت بررسی موانع وتسریع درعملیاتی شدن انتقال آب ارس به منطقه نقش بسرایی خواهد داشت.

مسعود محمدیان رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی نیز تشکیل کمیته سه جانبه را جهت شناسایی مسیر نهایی انتقال آب و مشخص شدن محدوده اراضی ملی ، زراعی و باغی ضروری دانست.

وی گفت: سازمان جهاد کشاورزی استان وظیفه خود می داند در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به اجرای عملیات آبیاری تحت فشار درپایاب پمپاژ و انتقال آب ارس به منطقه شبستر، مرند و تبریز اقدامات لازم را به انجام رساند .

وی همچنین با اشاره به اهمیت این پروژه مهم افزود: با مشارکت مردم امکان عملی شدن این طرح صددرصد افزایش خواهد یافت .

مهندس ارسلان هاشمی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی نیز در این جلسه بر تسریع در اجرای این طرح تأکید کرد و افزود: امیدواریم با همکاری سازمان جهادکشاورزی استان و پشتیبانی استانداری بتوانیم بزودی شاهد انجام انتقال آب ارس به تبریز باشیم .

وی با اشاره به بودجه هشت هزار میلیارد ریالی این طرح تا سال 1394 افزود: بزودی شاهد اجرای عملیاتی این طرح عظیم با مشارکت سرمایه گذار در سطح آذربایجان شرقی خواهیم بود.