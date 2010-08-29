کنفرانس برق تبریز فرصت مناسبی برای تبادل علوم نوین جهان است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، دکتر صادق ملکی عصر شنبه در جلسه شورای راهبردی این کنفرانس افزود: کنفرانس های ICTPE فرصتی برای آشنایی و تبادل تحقیقات مابین دانشمندان کشورهای مختلف جهت بحث و تبادل نظر در خصوص آخرین دستاوردهای تحقیقاتی و نیز پیشرفت های علمی بدست آمده در سطح بین المللی در زمینه مهندسی برق محسوب می شود.

وی افزود: ارتباطات علمی و گسترش دانش در کنفرانس های ICTPE زمینه ساز توسعه همکاری بین المللی در رشته مهندسی برق و فناوری های جدید می شود.

ملکی تصریح کرد: مایه مباهات است که برگزارکنندگان کنفرانس های ICTPE از جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان، ترکیه، رومانی و اسپانیا چنین کنفرانس بین المللی بزرگی را در کشورهای عضو به صورت منظم، سالیانه و با موفقیت طی پنج دوره گذشته برگزار کرده اند.

به گفته وی توسعه فعالیت ها و انتشار مجله ادواری علمی بین المللی IJTPE در راستای برگزاری کنفرانس های ICTPE نیز از جمله نقاط قوت سازمان بین المللی IOTPE است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تبریز همچنین اظهار داشت: موفقیت در سازماندهی و برگزاری کنفرانس های ICTPE نشانگر دوستی نزدیک و همکاری های علمی دانشمندان و محققان کشورهای عضو در توسعه حوزه مهندسی قدرت بوده و اهمیت برگزاری کنفرانس های ICTPE درک متقابل در لزوم توسعه فعالیت های متقابل ما بین کشورهای برگزار کننده در زمینه های علمی، اجتماعی و فرهنگی را آشکار می کند که تاثیر بسزایی در ارتقا همکاری های علمی بین المللی متقابل دارد.

ئکتر ملکی اظهار داشت: آمار مقالات چاپ شده در کنفرانس های ICTPE نشانگر روند روبه رشد کمی و کیفی تحقیقات و روابط علمی مابین نویسندگان و شرکت کنندگان می باشد که ما نیز به نوبه خود تلاش می کنیم تا مقالات و سخنرانی های کلیدی، کارگاه های تخصصی و نمایشگاه جنبی ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی قدرت تبریز ICTPE-2010 نیز همانند دوره های گذشته از کیفیت بالا برخوردار باشد.