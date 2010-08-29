76 میلیارد ریال برای پروژه های آبرسانی گیلان هزینه شد

سیف الله آقابیگی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: برای آبرسانی به این 129 روستا 77 هزار و 500 متر لوله گذاری خط انتقال، 257 هزار متر لوله گذاری شبکه توزیع، چهار هزار و 145 مترمکعب مخازن، شش ایستگاه پمپاژ، بهسازی 12 دهنه چشمه و حفر پنج حلقه چاه اجرا و 20 هزار و 876 خانوار از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره مند خواهند شد.

وی ادامه داد: از هفته دولت سال گذشته تاکنون تامین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی 228 روستا با جمعیتی معادل 44 هزار و 251 خانوار و اعتباری افزون بر 183 میلیارد ریال از سوی شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان انجام شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان همچنین یاد آورشد: این شرکت از هفته دولت سال گذشته تا هفته دولت امسال 18 هزار و 852 فقره انشعاب واگذار کرده است.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر نیز افزون بر 181 هزار مشترک زیر پوشش شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان هستند.