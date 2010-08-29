412 هزار نفر عضو انجمن های اسلامی دانش آموزان هستند

محمدتقی فخریان در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: در حال حاضر اتحادیه انجمنهای اسلامی در 12 هزار و 700 دبیرستان کشور توسط 40 هزار دانش آموز مدیریت می شود.



وی همچنین فعال بودن دفتر اتحادیه انجمنهای اسلامی کشور را در 270 شهر کشور را یادآور شد و ادامه داد: فعالیتهای انجمن های اسلامی امسال از سمت کمی بودن برنامه ها به سوی کیفی بودن آنها رفته و تلاش گسترده ای در زمینه ارتقاء سطح کیفی برنامه ها خواهد بود.

فخریان، نیرو سازی برای انقلاب و جریان سازی را دو مقوله ویژه در زمینه توسعه فعالیتهای انجمنهای اسلامی دانش آموزان اعلام کرد و افزود: انتخاب هدفمند مسئول انجمن اسلامی را اردیبهشت ماه و تیرماه نیز آموزش هدفمند مسئولان انجمن اسلامی را از دو کار مهم در راستای عملیاتی شدن طرحهای ویژه این اتحادیه بود.



دبیر کل اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان کشور از برگزاری بزرگترین کنگره اتحادیه دانش آموزی کشور در شهریورماه خبرداد و گفت: این کنگره بزرگ در 26 و 27 شهریورماه با حضور 550 نفر از اعضای انجمن اسلامی و منتخبین دانش آموزی و با حضور سران سه قوه و لااقل یکی از سران سه قوه برگزار خواهد شد.

فخریان انتخاب اعضای شورای مرکزی تا سه سال آینده را از عمده برنامه های مهم این کنگره عنوان کرد و افزود: این شورا متشکل از دو نفر دانش آموز، دو نفر غیر دانش آموز، نماینده وزیر آموزش و پرورش، نماینده مقام معظم رهبری و همچنین کارشناسانی از سوی نماینده مقام معظم رهبری در این شورا شکل می دهند.

وی سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت برای فعالیتهای اتحادیه های را از عمده اختیارات مهم این شورا دانست و گفت: این شورا می تواند در مقطع زمانی سه ساله دبیرکل مجمع اتحادیه را تعین و انتخابات کند.



فخریان همچنین از فعال شدن دفتر انجمن اسلامی در پنچ کشور منطقه خارومیانه خبر داد و گفت: این دفاتر در کشورهای ترکیه، تاجیکستان، لبنان، سوریه و عراق فعالیتهای مشترک با کشورها دارد.



دبیرکل اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان در ادامه تشکیل اتاق دوستی انجمن اسلامی دانش آموزان ایران با کشورهای جهان اسلای را یادآور شد و گفت: این اتاقهای فکر در پنج کشور ترکیه، تاجیکستان، لبنان، سوریه و عراق و فلسطین همچنین کشور کوبا به لحاظ رویکرد ضد استکباری فعال است.



فخریان انجمن های اسلامی را به عنوان سنگرهای مقابله با تهاجم فرهنگی غرب عنوان کرد و گفت: در همین راستا تعدادی از اعضای انجمن اسلامی را به عنوان مدیران و افسران جنگ نرم باید تربیت کنیم.



وی ادامه داد: در همین راستا تعداد 12 هزار 500 نفر از مسوولان انجمن اسلامی را در قالب طرح طلایه داران فردا تحت دورهای آموزشی قرار دادیم و بسته های فرهنگی که در خصوص بحث مهدویت و فرقه های ظاله است کتاب های ویژه داده شده است.



فخریان افزود: علاوه بر این در پایان مهرماه حدود 40 هزار نفر از اعضای مرکزی انجمن اسلامی به آموزش های ویزه مجهز می شوند.