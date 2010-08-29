سالانه برای راهداری هر کیلومتر راه 150 میلیون ریال نیاز است

سبحان الله علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه طبق نرم جهانی سه تا شش درصد هزینه ساخت راه باید در سال برای راهداری اختصاص یابد، افزود: راهداری و راهسازی دو مسئولیت مهم وزارت راه و ترابری در کشور است.

وی همچنین با اشاره به افتتاح آزاد راه قزوین - رشت غیر از 11 کیلومتر رودبار تا منجیل، طول مسیر آزاد راهی در استان گیلان را 53 کیلومتر عنوان کرد و اظهار داشت: طول بزرگراه، آزاد راه، راه اصلی، راه فرعی و راه روستایی دراستان به ترتیب 347 ، 312 ، هزار و 142 و هشت هزار و 787 کیلومتر است.

مدیرکل راه و ترابری گیلان ادامه داد: مجموع طول راه ها در استان گیلان که شامل آزاد راه، بزرگراه، راه اصلی، راه فرعی و راه روستایی 10 هزار و 642 کیلومتر است.

وی عنوان کرد:هم اکنون 11 هزار و 800 کیاومتر نیز راه همسنگ در استان گیلان وجود دارد.

علیپور همچنین در خصوص آمار پلهای استان گیلان نیز اظهار داشت: با توجه به بافت استان گیلان تاکنون 15 هزار و 950 دستگاه پل به مساحت 143 هزار و 550 متر مربع در سطح استان ساخته شده است.

وی بیان داشت: پلهای عابری که در استان گیلان موجود است 52 دستگاه و پلهای عابر در دست اجرا 13 دستگاه است.

مدیرکل راه گیلان گفت: تاکنون در محورهای استان گیلان 11 دستگاه تونل به طول دو هزار و 712 متر ساخته شده است که نگهداری این تونلها بسیار حائز اهمیت است.

وی خاطر نشان کرد: از این تعداد تونل خوشبختانه پنج دستگاه مجهز به سیستم روشنایی شده است.

علیپور همچنین یاد آور شد: در استان گیلان 15 گردنه به طول 97 کیلومتر وجود دارد.