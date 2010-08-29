  1. استانها
  2. گیلان
۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۱۹

در گیلان؛

سالانه برای راهداری هر کیلومتر راه 150 میلیون ریال نیاز است

سالانه برای راهداری هر کیلومتر راه 150 میلیون ریال نیاز است

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری استان گیلان گفت: درحال حاضر حداقل 150 میلیون ریال برای راهداری در سال به ازای هر کیلومتر راه در استان گیلان نیاز است.

سبحان الله علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه طبق نرم جهانی سه تا شش درصد هزینه ساخت راه باید در سال برای راهداری اختصاص یابد، افزود: راهداری و راهسازی دو مسئولیت مهم وزارت  راه و ترابری در کشور است.

وی همچنین با اشاره به افتتاح آزاد راه قزوین - رشت غیر از 11 کیلومتر رودبار تا منجیل، طول مسیر آزاد راهی در استان گیلان را 53 کیلومتر عنوان کرد و اظهار داشت: طول بزرگراه، آزاد راه، راه اصلی، راه فرعی و راه روستایی دراستان به ترتیب 347 ، 312 ، هزار و 142 و هشت هزار و 787 کیلومتر است.

مدیرکل راه و ترابری گیلان ادامه داد: مجموع طول راه ها در استان گیلان که شامل آزاد راه، بزرگراه، راه اصلی، راه فرعی و راه روستایی 10 هزار و 642 کیلومتر است.

وی عنوان کرد:هم اکنون  11 هزار و 800 کیاومتر نیز راه همسنگ در استان گیلان وجود دارد.

علیپور همچنین در خصوص آمار پلهای استان گیلان نیز اظهار داشت: با توجه به بافت استان گیلان تاکنون 15 هزار و 950 دستگاه پل به مساحت  143 هزار و 550 متر مربع در سطح استان ساخته شده است.

وی بیان داشت: پلهای عابری که در استان گیلان موجود است 52 دستگاه و  پلهای عابر در دست اجرا 13 دستگاه است.

مدیرکل راه گیلان گفت: تاکنون در محورهای استان گیلان 11 دستگاه تونل به طول دو هزار و 712 متر ساخته شده است که نگهداری این تونلها بسیار حائز اهمیت است.

وی خاطر نشان کرد:  از این تعداد تونل خوشبختانه پنج دستگاه مجهز به سیستم روشنایی شده است.

علیپور همچنین  یاد آور شد: در استان گیلان 15 گردنه به طول 97 کیلومتر وجود دارد.

کد مطلب 1142084

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها