محمدرضا شرف در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام برنامه‌های این انجمن در نیمه دوم سال، گفت: مهمترین فعالیت ما راه‌اندازی دبیرخانه کنگره ملی فضل‌ بن شاذان است که مقام معظم رهبری هم در سفرشان به خراسان رضوی بر لزوم شناساندن او به جامعه تاکید داشتند.

وی افزود: ما فعلاً می‌خواهیم پیش‌درآمد این کنگره را برگزار کنیم و مقدمات اولیه و هماهنگی‌های لازم برای آن با اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی انجام شده و امیدوارم در نیمه دوم سال بتوانیم این کنگره ملی را برگزار کنیم.

"ابومحمد فضل بن شاذان ازدی" از یاران امام هشتم شیعیان بود و 180 عنوان کتاب در دفاع از حریم تشیع نوشت که یکی از آنها کتاب "الغیبه" پیرامون حضرت مهدی (عج) است. آرامگاه فضل بن شاذان در نیشابور است.

بزرگداشت آیت‌الله طالقانی توسط انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

معاون ارتباطات، امور بین‌الملل و استان‌های انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در ادامه از برگزاری مراسم بزرگداشت آیت‌الله طالقانی در هفته اول اسفند ماه امسال خبر داد و گفت: این مراسم به پاس یکصدمین سالروز تولد مرحوم طالقانی و با حضور چهره‌هایی فرهنگی از سراسر کشور بریا خواهد شد.

شرف به از سرگیری بزرگداشت‌های ماهانه این انجمن برای مفاخر فرهنگی کشور اشاره کرد و افزود: برنامه ما این است که از برج 6 تا 12 هر ماه یک برنامه بزرگداشت برای یکی از مفاخر فرهنگی کشور که در قید حیات است، برگزار کنیم.

ثبت نام رئیس‌جمهور به عنوان یکی از مفاخر فرهنگی کشور

وی درباره زمان راه‌اندازی نخستین خانه مفاخر کشور هم گفت: خانه مفاخر سمنان با مشارکت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و استانداری و اداره کل ارشاد این استان در حال راه‌اندازی است و امیدواریم تا عید فطر امسال تاسیس شود.

این مقام مسئول در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی همچنین در خصوص ثبت نام دکتر محمود احمدی‌نژاد به عنوان یکی از مفاخر فرهنگی کشور، گفت: هر کسی که در کشور ما به یک پست عالی سیاسی مانند ریاست یکی از قوا می‌رسد، جزو سرآمدهای نخبگان سیاسی است و با این پیش فرض بود که آقای احمدی‌نژاد برای این عنوان برگزیده شد.

معاون ارتباطات، امور بین‌الملل و استان‌های انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با اشاره به رویه‌ای که تاکنون در انجمن برای تقدیر از چهره‌های برجسته کشور متداول بوده، افزود: سابق بر این مفاخر فرهنگی ما فقط در حیطه علوم انسانی تعریف می‌شدند و به صورت بسیار محدود هم از مفاخر سایر رشته‌ها تقدیر می‌شد اما اگر تعریف موسّعی از فرهنگ داشته باشیم، این کاستی برطرف می‌شود.

شرف ادامه داد: ضمن اینکه در اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی آمده است که کسی که فعالیت چشمگیری به اسلام و ایران کرده است، مورد تقدیر قرار خواهد گرفت و از این جهت آقای احمدی‌نژاد جزو مفاخر فرهنگی و نخبگان سیاسی ما به شمار می‌رود.

پیشتر هم محمدجواد ادبی مدیرعامل انجمن آثار و مفاخر فرهنگی از معرفی و تجلیل از 40 نفر از مفاخر استان سمنان و در رأس آنها محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور خبر داده بود.

وی همچنین در خصوص زمان راه‌اندازی خبرگزاری مفاخر هم ابراز امیدواری کرد این اتفاق تا اوایل سال آینده محقق شود.