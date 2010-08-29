اولین مرکز داده دانشگاه سیستان و بلوچستان افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمد اکبری در این باره اظهار داشت: با راه اندازی این مرکز، سرویس دهی سیستم اتوماسیون آموزشی، دانشجویی و اداری و همچنین دانشکده مجازی و اجرای ویدئو کنفرانس با کیفیت مطلوبتری ارائه خواهد شد ضمن آنکه توسعه پوشش "ابر بی سیم" دانشگاه، راه اندازی سرویس Video on Demand و اجرای سیستم VOIP از امکاناتی است که در بستر این مرکز برای دانشگاه فراهم می شود.

رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان همچنین خاطرنشان کرد: سلف سرویس مرکزی دانشگاه نیز یکی دیگر از پروژه های مهم این دانشگاه است که شامل سالن غذاخوری، آشپزخانه مرکزی و پارکینگ اختصاصی است اعتبار هزینه شده برای این پروژه 32 میلیارد و 150 میلیون ریال است.



وی اجرای فاز سوم مقاوم سازی و نمای ساختمان ها و بازسازی تأسیسات دانشگاه را از دیگر پروژه هایی ذکر کرد که به مناسبت هفته دولت افتتاح می شود و یادآور شد: علاوه بر اینها، ساخت کارگاه های دانشکده هنر، بازسازی و تعمیرات خوابگاههای دانشجویی، ساختمان امور عمومی و نقلیه مرکزی و راه اندازی مرکز خدمات دانشجویی از دیگر پروژه هایی است که در هفته دولت افتتاح می شود. این پروژه ها با هزینه ای بالغ بر 53 میلیارد و 136 میلیون ریال به پایان رسید.