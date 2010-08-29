۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۱۷

اکبری خبر داد:

اولین مرکز داده دانشگاه سیستان و بلوچستان افتتاح می شود

رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان گفت: در هفته دولت امسال هفت پروژه در دانشگاه سیستان و بلوچستان به بهره بردای می رسد که ایجاد اولین مرکز داده استان در دانشگاه با هزینه ای برابر 13 میلیارد ریال از مهمترین آنها است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمد اکبری در این باره اظهار داشت: با راه اندازی این مرکز، سرویس دهی سیستم اتوماسیون آموزشی، دانشجویی و اداری و همچنین دانشکده مجازی و اجرای ویدئو کنفرانس با کیفیت مطلوبتری ارائه خواهد شد ضمن آنکه توسعه پوشش "ابر بی سیم" دانشگاه، راه اندازی سرویس Video on Demand و اجرای سیستم VOIP از امکاناتی است که در بستر این مرکز برای دانشگاه فراهم می شود.

رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان همچنین خاطرنشان کرد: سلف سرویس مرکزی دانشگاه نیز یکی دیگر از پروژه های مهم این دانشگاه است که شامل سالن غذاخوری، آشپزخانه مرکزی و پارکینگ اختصاصی است اعتبار هزینه شده برای این پروژه 32 میلیارد و 150 میلیون ریال است.

وی اجرای فاز سوم مقاوم سازی و نمای ساختمان ها و بازسازی تأسیسات دانشگاه را از دیگر پروژه هایی ذکر کرد که به مناسبت هفته دولت افتتاح می شود و یادآور شد: علاوه بر اینها، ساخت کارگاه های دانشکده هنر، بازسازی و تعمیرات خوابگاههای دانشجویی، ساختمان امور عمومی و نقلیه مرکزی و راه اندازی مرکز خدمات دانشجویی از دیگر پروژه هایی است که در هفته دولت افتتاح می شود. این پروژه ها با هزینه ای بالغ بر 53 میلیارد و 136 میلیون ریال به پایان رسید.

