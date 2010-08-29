  1. بین الملل
  2. سایر
۷ شهریور ۱۳۸۹، ۸:۴۴

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از خبرگزاریها به شرح زیر است.

- فلسطینیان خواهان لغو مذاکرات مستقیم تشکیلات خودگردان با رژیم اسرائیل هستند.

- کاترین اشتون: اتحادیه اروپا در گفتگوهای فلسطینی- اسرائیلی شرکت نخواهد کرد.

- هفت نفر در ناآرامی های یک زندان در آمریکا زخمی شدند.

- هشت سرباز یمنی در جنوب این کشور در یک حمله کشته شدند.

- گروههای مردمی در اردن مشارکت این کشور در مذاکرات مستقیم سازش را محکوم کردند.

- "مانوئل زلایا" رئیس جمهور سابق هندوراس آمریکا را متهم به مشارکت در کودتای کشورش کرد.

- 10 نیروی ارتش ونزوئلا در سقوط یک بالگرد نظامی کشته شدند.

- رئیس پارلمان آلمان و وزیر دفاع این کشور سرزده وارد افغانستان شدند.

- بر اساس یک نظرسنجی 70 درصد از ژاپنی ها از "نائوتو کان" نخست وزیر فعلی این کشور در انتخابات آتی حمایت می کنند.

- "کیم تائو هو" نامزد نخست وزیری کره جنوبی از نامزدی خود استعفا داد.

کد مطلب 1142091

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها