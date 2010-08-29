عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- فلسطینیان خواهان لغو مذاکرات مستقیم تشکیلات خودگردان با رژیم اسرائیل هستند.
- کاترین اشتون: اتحادیه اروپا در گفتگوهای فلسطینی- اسرائیلی شرکت نخواهد کرد.
- هفت نفر در ناآرامی های یک زندان در آمریکا زخمی شدند.
- هشت سرباز یمنی در جنوب این کشور در یک حمله کشته شدند.
- گروههای مردمی در اردن مشارکت این کشور در مذاکرات مستقیم سازش را محکوم کردند.
- "مانوئل زلایا" رئیس جمهور سابق هندوراس آمریکا را متهم به مشارکت در کودتای کشورش کرد.
- 10 نیروی ارتش ونزوئلا در سقوط یک بالگرد نظامی کشته شدند.
- رئیس پارلمان آلمان و وزیر دفاع این کشور سرزده وارد افغانستان شدند.
- بر اساس یک نظرسنجی 70 درصد از ژاپنی ها از "نائوتو کان" نخست وزیر فعلی این کشور در انتخابات آتی حمایت می کنند.
- "کیم تائو هو" نامزد نخست وزیری کره جنوبی از نامزدی خود استعفا داد.
