۷ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۳۹

دری در گفتگو با مهر: نباید در صدور مجوز آثار جدی فاخر ادبی سختگیری کرد

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر پرهیز از سلیقه‌گرایی و علائق خارج از دایره قانون در روند بررسی کتاب، خواستار تسریع جدی در صدور مجوز به کتاب‌های حوزه‌های مختلف نشر از قبیل دین، ادبیات و تاریخ شد.

بهمن دری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تکریم ناشر، مولف و پدیدآورندگان و عواملی که در حوزه نشر فعال هستند، جزو اولویت‌های اداره کتاب است و این تکریم، تقدیر از فرهنگ و دانش است.

وی در عین حال تاکید کرد: اگر با ناشر، پدیدآورنده و نویسنده‌ای از جهانی زاویه داریم، باید بر اساس آموزه‌های دینی و حفظ کرامت انسانی و تقویت فضایل اخلاقی عمل کنیم و قانون را به عنوان چراغ راهنما، ملاک و مبنای کار خود قرار دهیم.
 
معاون فرهنگی وزیر ارشاد تاکید کرد: قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه چاپ و نشر کتاب ملاک وزارت ارشاد در صدور مجوز کتاب است.
 
وی افزود: به همکارانم در اداره کتاب گفته‌ام خود را فقط درگیر ساختار کتاب نکنند و بیشتر به محتوا و مفاهیم اثر توجه کنند یعنی دریابند ناشر و نویسنده چه هدفی را برای عرضه به مخاطب ارائه می‌دهند و این مهم است.
 
معاون فرهنگی وزیر ارشاد همچنین با تاکید مجدد بر لزوم تسریع در صدور مجوز کتاب‌های حوزه دین، گفت: در مورد کتاب‌های جدی و فاخر حوزه ادبیات هم نباید سختگیری کرد و باید اجازه داد آفرینش قصه و رمان در زمینه‌های گوناگون گسترش پیدا کند اما با ترویج ابتذال و مسائل جنسی و بی‌بند و باری اخلاقی هم باید برخورد کنیم.
 
دری با اشاره به برخی سختگیری‌های غیرلازم در بررسی کتاب‌ها، افزود: گاهی سختگیری‌های سطحی سبب می‌شود ما از مفاهیم و مضامین واقعی برخی از کتب غافل شویم. به عنوان مثال تحریف تاریخ معاصر با رویکرد تطهیر جریان سلطنت‌طلب و تخریب حاکمیت دینی و چهره‌ها و عناصر قومی و مذهبی از یک سو و القای یاس و ناامیدی در میان مردم و دامن زدن به خرافات، عرفان‌های غیردینی و الحادی و الگوسازی و شخصیت‌پردازی چهره‌های معاند و معارض از سوی دیگر از جمله نکاتی است که باید در ارزیابی‌های ‌خودمان به آنها توجه کنیم.
 
وی اضافه کرد: زمینه تعامل و گفتگو با ناشران و مولفان باز شده که این یکی از راه‌های موثر در رونق‌بخشیدن به چرخه صنعت نشر است و امیدواریم ناشران هم از فضای ایجادشده استفاده کنند و آثار موافق با نظام را به اداره کتاب ارائه دهند.
کد مطلب 1142095

