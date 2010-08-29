۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۲۶

23 میلیارد ریال برای پروژه های آبفا گیلان سرمایه گذاری شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری گیلان از سرمایه گذاری 23 میلیارد و 853 میلیون ریالی این شرکت در استان خبر داد.

حمید روشن روان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در شهر رشت و بخش های تابعه 11 هزار و 820 متر اصلاح و توسعه شبکه آب که از اعتبارات استانی در مجموع به مبلغ چهار میلیارد و 153 میلیون ریال تأمین و در هفته دولت به بهره برداری می رسد.

وی همچنین 12 کیلومتر اصلاح شبکه در چهار شهر مرکزی لوشان، منجیل، رستم آباد، رودبار را با هزینه هفت میلیارد و 200 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی و آبرسانی به چند محله در رودبار با اعتباری افزون بر چهار میلیارد و 100 میلیون ریال از محل اعتبارات خشکسالی و استانی را از دیگر پروژههای قابل بهره برداری در هفته دولت دانست و اظهارداشت: هشت میلیارد و 400 میلیون ریال نیز برای فیلتراسیون آلیزه در رودبار و فیلتراسیون در جیرنده هزینه شده است.

مدیرآب و فاضلاب شهری گیلان در ادامه، لوله گذاری آب و ساخت شبکه فاضلاب در ماسال از محل دو درصد نفت و استانی در مجموع به مبلغ 550 میلیون ریال و کلنگ زنی ساخت مخزن دو هزار مترمکعبی در کومله را از مهمترین برنامه های قابل طرح در هفته دولت برشمرد.  

کد مطلب 1142099

