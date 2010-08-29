ضریب نفوذ گاز در مناطق روستایی کردستان به 40 درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمدد مهدی مهدوی شامگاه شنبه و در مراسم بهره برداری از طرح گازرسانی به پنج روستای شهرستان سنندج، اظهار داشت: با توجه به اقدامات صورت گرفته طی پنج سال گذشته میزان نفوذ گاز در مناطق روستایی استان کردستان به 40 درصد افزایش پیدا کرده است.

وی عنوان کرد: تا پایان سال 82 تنها دو روستای استان کردستان از نعمت گاز خانگی برخوردار بودند که خوشبختانه این رقم تاکنون به بیش از 302 روستا افزایش پیدا کرده و در حال حاضر عملیات اجرایی و گازکشی به بیش از 200 روستایی دیگر در سطح استان در دست اجراست.

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان میانگین ضریب نفوذ گاز طبیعی در جمعیت شهری کشور را 93 درصد و در جمعیت روستایی 38 درصد اعلام کرد و افزود: این رقم در جمعیت شهری استان کردستان بیش از 99.5 درصد و در جمعیت روستایی به بیش از 40 درصد افزایش پیدا کرده است.

مهدوی تعداد شهرها و روستاهای برخوردار از نعمت گاز طبیعی در استان کردستان را در حال حاضر 20 شهر و 302 روستا ذکر کرد و گفت: با بهره برداری از پروژه های در دست اجرا، میزان ضریب نفوذ گاز طبیعی در مناطق شهری و روستایی استان کردستان به بالاتر از میانگین کشوری خواهد رسید.

وی کوهستانی و صعب العبور بودن منطقه را موجب سختی فعالیت های عمرانی در این استان دانست و افزود: مجموعه شرکت گاز استان با دلسوزی، تعصب و جدیت در جهت تامین رفاه و آسایش مردم استان گام بر می دارند و در این راستا نیازمند همکاری و تعامل جدی تر مردم به ویژه در مناطق روستایی هستیم.

در پایان این مراسم طرح گازرسانی به پنج روستای شهرستان سنندج از جمله کرجو، کانی مشکان و کره سی نیز با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان استانی و شهرستانی به بهره برداری رسید.

همزمان با ایام هفته دولت در استان کردستان بالغ بر 506 پروژه در حوزه های بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، عمران شهری و روستایی، راه و ترابری، گازرسانی به شهر و روستا، مخابرات و برق، آبرسانی، واحدهای تولیدی و خدماتی به بهره برداری خواهد رسید.