به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر در نوع خود در شمار نخستین‌ها و از نظر گسترگی، بی‌همتاست. محدث ارموی از مصححان برجسته‌ای بود که تصحیح تعداد فراوانی از نسخه های خطی را انجام داده است. پس از درگذشت وی در سال 58، کتابخانه عظیمی از آثار کهنی که او گردآورده بود، باقی ماند.

کتابخانه بزرگ محدث ارموی بیش از 3200 نسخه خطی و 15 هزار کتاب چاپ سنگی دارد که بخش اعظمی از این مجموعه در اختیار کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام در قم قرار گرفته است.

مجموعه حاضر که فهرست آن با همکاری کتابخانه مجلس و کتابخانه تخصص تاریخ اسلام منتشر می‌شود، بیش از 5700 کتاب چاپ سنگی را در خود جای داده است.

کتابخانه تاریخ اسلام با همکاری کتابخانه مجلس شورای اسلامی، برای نخستین‌بار فهرستی از این آثار را که بالغ بر 13 هزار عنوان کتاب و رساله است، منتشر می‌کند.

رسول جعفریان درباره این آثار گفت: بسیاری از آثار این مجموعه ناشناخته‌اند. "خان بابا مشار" در فهرستی که سال 50 منتشر کرد و از آن پس به عنوان فهرست مشار شهرت یافت، فهرست کاملی از اسامی آثار چاپی ایرانی را گردآورد.

وی افزود: در مجموعه حاضر، آثاری یافت می‌شوند که حتی در فهرست مشار نیز نامی از آنها ذکر نشده است. در حقیقت بسیاری از آثار این مجموعه را حتی خان بابا مشار هم ندیده بود، بنابراین ، این فهرست می‌تواند پایه‌ای برای انتشار فهرست‌های دیگر چاپ سنگی باشد.

فهرست کتاب‌های چاپ سنگی "میرجلال‌الدین محدث ارموی" در 1800 صفحه و دو جلد در قطع رحلی به قلم حسین متقی و فتح‌الله ذوقی تا پایان تابستان منتشر می‌شود.