نشریات بوشهر از نحوه توزیع آگهی ارشاد بوشهر ناراضیند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، علی نجفی شب گذشته در نشست خبری با خبرنگاران افزود: مشکل مالی، نبود تجهیزات، امکانات و مکان مناسب باعث شده تا نشریات بوشهر نتوانند به صورت مرتب چاپ داشته باشند.

نجفی اضافه کرد: این امر باعث شده تا چاپ بسیار از نشریات بوشهر از هفته نامه با ماهنامه و گاهنامه تبدیل شود.

رئیس خانه مطبوعات و نشریات استان بوشهر گفت: اداراه کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هیچ همکاری تا کانون با این نهاد صنفی نداشته است و مکان فعلی خانه مطبوعات نیز به صورت رایگان در اختیار اهالی مطبوعات این استان قرار گرفته است.

نجفی با بیان اینکه مدیرکل فرهنگ و ارشاد بوشهر باید بودجه فرهنگی برای نشریات استان جذب کند، اظهار داشت: همانگونه که مدیرکل تربیت بدنی برای تداوم حضور تیم فوبتال شاهین در لیگ برتر اعتیار جذب می کند مدیرکل ارشاد بوشهر نیز برای تداوم حیات نشریات بوشهر باید تلاش خود را بیشتر کرده و به آنان کمک کند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص نحوه تجلیل از خبرنگاران در روز خبرنگار توسط مدیر کل ارشاد گفت: متاسفانه در مراسم روز خبرنگار بد سلیقگی شد و من از این بابت از خبرنگاران عذرخواهی می کنم.

نجفی با اعتراض به نحوه توزیع آگهی از سوی این اداره کل گفت: نشریه دریای جنوبی که از نشریه این مدیر کل است در هفته چندین آگهی دارد اما نشریات دیگر از داشتن حداقل یک آگهی محروم هستند.

رئیس خانه مطبوعات و جراید استان بوشهر اظهار داشت: اگر روال به همین گونه ادامه پیدا کند وضعیت مطبوعات بوشهر بدتر خواهد شد و باید درب خانه مطبوعات و بسیاری از نشریات بوشهر را ببندیم.

وی با بیان این که خانه مطبوعات محلی نهاد صنفی غیرقانونی است، گفت: اخیراً اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با ارسال نامه ای به سازمان بازرسی و دادستانی استان حضور آنها را غیرقانونی اعلام کرده است.

وی اظهار داشت: اساسنامه آنها مورد تایید وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست و امیدواریم در آینده ای نزدیک با انها برخورد شود.