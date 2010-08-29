بهره برداری از 27 پروژه برق رسانی در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمد مصطفی نجفیان شامگاه شنبه و در مراسم افتتاح خط تقویت فشار برق شهرستان سنندج، اظهار داشت: همزمان با ایام هفته دولت در استان کردستان 27 پروژه برق رسانی به بهره برداری رسید.

وی خاطرنشان کرد: پروزه های به بهره برداری رسیده در ایام هفته دولت در استان کردستان، شامل هفت پروژه احداث شبکه فشار متوسط، پنج پروژه تقویت شبکه های اصلی 20 کیلو ولت و 14 پروژه اصلاح شبکه روستایی در شهرستان های مختلف استان به بهره برداری رسیده است.

رییس هیات مدیره شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان با اشاره به اعتبار مورد نیاز برای بهره برداری از این تعداد پروژه، بیان داشت: اعتبار این پروژه ها در مجموع 11 میلیارد و چهارصد میلیون ریال می باشد که از منابع داخلی شرکت توزیع برق استان کردستان تامین و هزینه شده است.

نجفیان در پایان با اشاره به برق دار کردن تنها روستای بدون برق استان کردستان در ایام هفته دولت در سال جاری، عنوان کرد: روستای "کانی کبود" از توابع شهرستان سقز نیز تنها روستای بدون برق استان کردستان بود که خوشبختانه در ایام هفته دولت این روستا نیز از نعمت برق برخوردار شد.

شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان به عنوان متولی توزیع برق در استان در مجموع دارای 423 هزار مشترک است که 86 درصد از آنها مشترکین خانگی هستند.

همزمان با ایام هفته دولت در استان کردستان بالغ بر 506 پروژه در حوزه های بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، عمران شهری و روستایی، راه و ترابری، گازرسانی به شهر و روستا، مخابرات و برق، آبرسانی، واحدهای تولیدی و خدماتی به بهره برداری خواهد رسید.