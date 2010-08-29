علیرضا اکبری معاون سردبیر مجله "مترجم" در گفتگو با خبرنگار مهر، از انتشار تازه‌ترین شماره این نشریه تخصصی خبر داد و گفت: پنجاهمین شماره مترجم به زودی به زیر چاپ می‌رود و اوایل مهرماه منتشر می‌شود.

وی افزود: این شماره از "مترجم" ویژه احمد پوری است و پرونده کاملی درباره آثار ترجمه‌ای او تدوین شده است. در این بخش مقالاتی از شمس لنگرودی، حافظ موسوی، علی عبداللهی و امیر احمدی آریان آمده است.

احمد پوری از مترجمان توانای کشورمان است که البته دستی هم در نوشتن دارد و رمان "دو قدم این‌ور خط" از جمله آثار تالیفی اوست. "هوا را از من بگیر، خنده ات را نه!" (پابلو نرودا) شناخته‌ شده‌ترین و در عین پرفروشترین اثر ترجمه‌ای اوست.

خاطره ای در درونم است (آنا آندری یونا آخماتووا)، تو را دوست دارم چون نان و نمک (ناظم حکمت)، در بندر آبی چشمانت (نزار قبانی)، ترانه های عشق و مرگ (فدریکو گارسیالورکا)، خلسه بر ویرانه ها (نونو ژودیس)، عنکوبت و مگس (مری پادم هویت)، همه چیز راز است (یانیس ریتسوس) و گزیده اشعار شل سیلوراستاین هم از ترجمه‌های پوری است.

معاون سردبیر مجله "مترجم" همچنین درباره بخش‌های دیگر این دوفصلنامه گفت: در بخش‌های دیگر مجله مقالات پراکنده‌ای از برخی نویسندگان و مترجمان مانند محمدعلی سپانلو و دیگران آمده است.