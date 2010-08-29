۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۵۱

اکبری به مهر خبر داد:

"مترجم" ویژه احمد پوری منتشر می‌شود

دوفصلنامه "مترجم" شماره تازه خود را به احمد پوری اختصاص داد.

علیرضا اکبری معاون سردبیر مجله "مترجم" در گفتگو با خبرنگار مهر، از انتشار تازه‌ترین شماره این نشریه تخصصی خبر داد و گفت: پنجاهمین شماره مترجم به زودی به زیر چاپ می‌رود و اوایل مهرماه منتشر می‌شود.

وی افزود: این شماره از "مترجم" ویژه احمد پوری است و پرونده کاملی درباره آثار ترجمه‌ای او تدوین شده است. در این بخش مقالاتی از شمس لنگرودی، حافظ موسوی، علی عبداللهی و امیر احمدی آریان آمده است.

احمد پوری از مترجمان توانای کشورمان است که البته دستی هم در نوشتن دارد و رمان "دو قدم این‌ور خط" از جمله آثار تالیفی اوست. "هوا را از من بگیر، خنده ات را نه!" (پابلو نرودا) شناخته‌ شده‌ترین و در عین پرفروشترین اثر ترجمه‌ای اوست.

خاطره ای در درونم است (آنا آندری یونا آخماتووا)، تو را دوست دارم چون نان و نمک (ناظم حکمت)، در بندر آبی چشمانت (نزار قبانی)، ترانه های عشق و مرگ (فدریکو گارسیالورکا)، خلسه بر ویرانه ها (نونو ژودیس)، عنکوبت و مگس (مری پادم هویت)، همه چیز راز است (یانیس ریتسوس) و گزیده اشعار شل سیلوراستاین هم از ترجمه‌های پوری است.

معاون سردبیر مجله "مترجم" همچنین درباره بخش‌های دیگر این دوفصلنامه گفت: در بخش‌های دیگر مجله مقالات پراکنده‌ای از برخی نویسندگان و مترجمان مانند محمدعلی سپانلو و دیگران آمده است.

