اسداللهی در گفتگو با مهر: جزئیات سفر احمدی نژاد به بیروت/ هدف سلیمان فشار بر آمریکا بود

به گزارش خبرگزاری مهر، اخیراً لبنان آبستن تحولات مهمی بوده است و این تحولات در کنار اخباری که در این زمینه منتشر می شود حساسیت های محافل رسانه ای و خبری را بر انگیخته است.

خبر مربوط به سفر دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به لبنان در 20 شهریور که روزنامه السفیر لبنان از آن اطلاع داد، اظهارات اخیر سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در باره چشم انداز همکاری های نظامی تهران و بیروت و و امکان عملیاتی شدن آن در سفر رئیس جمهوری ایران، همچنین درگیری های فرقه ای اخیر در این کشور از مسائل مهم پیرامون این کشور بوده است.



درباره موارد فوق الذکر گفتگویی با مسعود اسداللهی کارشناس خاورمیانه در بیروت صورت داده ایم که متن آن بشرح زیر است.



دستور کارهای سفر دکتر احمدی نژاد



منابع لبنانی از سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در 20 شهریور به لبنان خبر دادند مسعود اسداللهی در پاسخ به این پرسش می گوید:



این سفر بطور رسمی نه از طریق سفارت ایران و نه از طریق دولت لبنان اعلام نشده و فقط روزنامه السفیر لبنان آن را منعکس کرده است و مشخص نیست که سفر ایشان دقیقاً چه زمانی است اما گفته می شود که این تاریخ ممکن است مثلاً اواخر شهریور باشد. درباره اینکه سفر چند روزه است و یا برنامه ایشان چه خواهد بود تاکنون هیچ اظهار نظر رسمی نشده ولی قطعاً دیدار با مسئولین اصلی، دیدارهای مردمی، و احتمالاً افتتاح پروژه های بازسازی مناطق جنگی از جمله برنامه های وی خواهد بود.



چشم انداز همکاری های نظامی تهران و بیروت



میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان اخیراً علاقمندی کشورش به همکاری با ایران در زمینه نظامی را اعلام کرد. این اظهارات همزمان شد با اظهارات سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان که ایشان نیز اظهاراتی را در این رابطه اما به شیوهای دیگر بیان کردند.



اسداللهی در پاسخ به پرسشی در این باره می گوید: صحبتی که میشل سلیمان کردند بیشتر یک کشمکش سیاسی با آمریکایی هاست یعنی موقعی که حادثه عدیسه اتفاق افتاد و درگیری مرزی بین ارتش اسرائیل و لبنان صورت گرفت لابی صهیونیست در آمریکا شروع به فشار بر دولت آمریکا برای قطع کمک های این کشور به ارتش لبنان کردند. آنها بر این باورند که کمک هایی که ارتش آمریکا به لبنان می کند باید برای مقابله با مقاومت استفاده شود تا اینکه از آن برای تقابل با ارتش اسرائیل بکار گیرد. آنها خواهان قطع این کمک ها بودند.







اسداللهی در ادامه گفت : بعد از جنگ 33 روزه و تصویب قطعنامه 1701 ارتش لبنان در مرز مستقر شد و وضعیت جدید بعد از 30 سال بود اسرائیلی ها انتظار داشتند ارتش لبنان بیاید نقش پاسدار مرزی را برای اسرائیل بازی کند اما انتظار مردم لبنان دفاع ارتش از تمامیت ارضی و ممانعت از هرگونه تجاوزگری بود. حال که این حادثه اتفاق افتاد اسرائیلی ها به دنبال بهانه ای هستند تا از طریق کنگره فشار بیاورند تا این کمک ها به ارتش لبنان قطع شود. هرچند که این کمک های آنچنان نبود و آمریکا هیچگاه سلاح های تعیین کننده به ارتش لبنان نمی داد و بیشتر لجستیکی و فنی بود و تجهیزات نظامی هم آنچنان مهم نبود.



به گفته اسداللهی، رئیس جمهوری لبنان برای اینکه فشار صهیونیست ها برای قطع تسلیحات به ارتش لبنان قطع شود گفت هر کشوری که به ما سلاح دهد حتی ایران و یا بازار سیاه، حاضریم خریداری کنیم. این را می توان بیشتر برای فشار بر آمریکایی ها و برای اینکه کمک های آمریکا قطع نشود عنوان کرد.اما اینکه دولت لبنان در این زمینه حاضر است چقدر با ایران همکاری کند و قراردادی را منعقد کند باید صبر کرد ودید. به همین دلیل نصرالله دراظهارتشان از زاویه دیگری به این موضوع پرداختند و گفتند که ارتش لبنان نیازهایی دارد و ما این نیازها را درابتدا با توجه به برخوداری کشورها و ارتش های عربی از زرادخانه ها، به آنها ارائه می کنیم و دولتهای عربی به جای اینکه به ما پول بدهند تسلیحات بدهند اگر ندادند ایشان اعلام کرد و گفت که با توجه به رابطه اش با ایران در صورت تمایل دولت لبنان ایران ارتش لبنان را تجهیز کرده و در زمینه های مختلف کمک کند. حال اینکه چقدر دولت لبنان در این زمینه جدی است باید صبر کرد و دید بویژه در سفر آقای احمدی نژاد که ببنیم که آیا این تبدیل به یک اقدام رسمی خواهد شد یا خیر.



لبنان و مسائل فرقه ای

یکی از مسائل مهم در لبنان حضور فرق مختلف وگروههای قومی در این کشور است. در همین رابطه و در رویدادی اخیر روز سه شنبه شب 25 مرداد ماه دو جوان سنی و شیعه در یکی از محله های بیروت درگیر شدد که این درگیری به سرخط مهمترین خبرهای برخی از شبکه های منطقه بدل گشت.



این کارشناس مقیم بیروت در این باره و اینکه این درگیری و اینکه چنین روندی تا چه حد می تواند برای وحدت و یکپارچگی قومی کشور یک تهدید باشد می گوید:



این یک حادثه فردی بین دو جوان در یک منطقه مختلط شیعه و سنی بود که متاسفانه تبدیل به درگیری عمده شد چرا که متاسفانه در تمامی منازل لبنان اسلحه وجود دارد. متاسفانه در این درگیری عده ای هم کشته شدند، اما با دخالت ارتش لبنان و با توجه به اینکه درگیر ها بین دو گروه شیعه و سنی از یک طیف فکری و از همپیمانان حزب الله و گروه 8 مارس بود خیلی فوری خاتمه یافت، اما رسانه های مخالف مقاومت ازجمله العربیه می خواستند آن را یک درگیری بین شیعه وسنی معرفی کنند که خوشبختانه موفق نبودند.



اسرائیل طرف مدعی و غیر پاسخگو



"یوکیا آمانو" مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز سه شنبه برای دیداری سه روزه وارد سرزمین های اشغالی شد تا با مقامهای رژیم صهیونیستی دیدار کند اما موضع مهم این بود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم تعطیلات را به دیدار با آمانو ترجیح داد و درعین حال اعلام کرد که ترجیح می دهد آخر هفته با آمانو تلفنی گفتگو کند.



اسداللهی کارشناس مسائل خاورمیانه درباره رفتار رژیم صهیونیستی با نماینده یک نهاد بین المللی گفت: سیاست اسرائیل در برابر مقام های آژانس اعم از محمد البرادعی و آمانو به همین منوال بوده است. آمانو از سوی اسرائیلی ها دعوت نشده و اصلاً تمایلی به تمرکز آژانس بر روی پروژه های هسته ای اسرائیل ندارد. سفر آمانو به اراضی اشغالی یک اقدام یک جانبه است و دعوتی از وی بعمل نیامده است و اسرائیلی ها همیشه بسیار سرد و توهین آمیز برخورد می کنند و همیشه می خواهند به جای اینکه از موضع متهم با آنهاد برخورد شود و تحت مراقبت باشند از موضع مدعی در آژانس فعالیت کنند.