اختصاص 10 درصد از صندوق مهر رضا به فرصتهای شغلی زنان

زهره الهیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در دولت نهم و دهم در مورد زنان سرپرست خانوار و حمایت شغلی از آنها اقدامات خوبی انجام شده به طوری که بخش مهمی از اقدامات مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری متمرکز بر این حوزه است. همچنین با توجه به تلاشی که در این حوزه انجام می شود خلا جدی را احساس نمی کنیم و با اختصاص 10 درصد از اعتبارات مهر رضا به توانمند سازی زنان سرپرست خانوار گام مهم دیگری برای حل مشکلات آنها برداشته می شود.

این نماینده مجلس در مورد پیشنهادات اعضای فراکسیون زنان برای اصلاح برنامه پنجم توسعه در حوزه زنان گفت: مطالعاتی با کمک مرکز پژوهشهای مجلس بر روی برنامه پنجم توسعه در حوزه زنان انجام شد. البته اعضای فراکسیون زنان اعتقاد ندارند تنها در یک بند این برنامه به موضوع زنان و خانواده پرداخته شود و توجهی به زنان در بندهای دیگر نشود.

وی تاکید کرد:علاوه بر بندی که در مورد زنان و خانواده در برنامه پنجم آمده باید در حوزه های دیگر هم موضوع زنان و خانواده مطرح شود.

الهیان تصریح کرد: با توجه به این موضوع پیشنهاداتی برای تکمیل برنامه تنظیم و در کمیسیونهای مختلف مطرح شد که برخی از این پیشنهادات به تصویب رسید و برخی که به تصویب نرسیده را باید در کمیسیون تلفیق در شرایطی که موارد الحاقی بررسی می شود پیگیری کنیم.

الهیان با بیان اینکه امیدواریم بتوانیم در بندهای مختلف برنامه پنجم توسعه موضوعات زنان را دنبال کنیم اظهار داشت: تحت پوشش بیمه قرار گرفتن هزینه های درمان و تشخیص بیماریها و سرطانهای شایع زنان در کمیسیون بهداشت مجلس مطرح و با استقبال اعضای این کمیسیون روبرو شد و در مصوبه های کمیسیون گنجانده شد.

وی با اشاره به پیشنهاد فراکسیون زنان برای تشکیل شورایعالی کودک و نوجوان گفت: تنظیم سند ملی کودک و نوجوان از دیگر پیشنهادات برای تکمیل برنامه پنجم توسعه بود که به تصویب نرسید و باید در کمیسیون تلفیق از آن دفاع کنیم.



